Simak 7 Urutan Film High and Low Lengkap, Wajib Ditonton!

Bisnis.com, SOLO - High and low merupakan salah satu film asal Jepang dengan cerita yang kompleks, seru, serta dibintangi oleh artis ternama dari Jepang. Film yang memiliki beberapa seri sehingga penonton bisa lebih paham jalan cerita yang dimiliki oleh film ini dengan memperhatikan urutan film High and low.

Berikut ini urutan yang benar dalam menonton film High and low agar Anda bisa mengerti runtutan cerita yang ada didalamnya.

Urutan Film High and Low Sesuai Timeline

1. High and Low the Story of S.W.O.R.D Season 1

Seri pertama film ini tayang pada tahun 2015. Season pertama ini wajib ditonton agar Anda bisa paham awal mula cerita dari film High and low ini. Serial yang bertajuk the story of S.W.O.R.D ini menceritakan tentang sebuah organisasi geng besar dan organisasi tersebut memimpin salah satu kota yang ada di negara Jepang.

2. High and Low Season 2

Urutan High and Low selanjutnya yaitu High and Low season keduanya. Film ini menceritakan tentang kilas balik masa lalu Kohaku dan Tatsuya yang merupakan dua orang sahabat sejak kecil sama-sama suka dengan sepeda motor dan mereka menyebut diri mereka sebagai Mugen dan berharap mereka bisa berteman bersama selamanya. Kelompok kecil Mereka kemudian bertambah dengan adanya Konishi, Ohta, Tsukumo, Yamato, dan Cobra.

3. Road to High and Low

Cerita kemudian dilanjutkan di film Road To High and Low yang menceritakan tentang 3 sahabat sejati yang sudah berteman sejak mereka kecil. Film ini bercerita tentang 3 sahabat yang berteman sejak kecil yaitu Cobra, Yamato, dan Nobori.

Geng S.W.O.R.D ini mengalami insiden dalam film ini dan membuat Cobra dan Noboru ini membuat geng yang baru.

4. High and low The Red Rain

Urutan nonton High and low selanjutnya yakni High and Low The Movie yang tayang pada tahun 2016. Film yang menceritakan tentang Lee yaitu seorang mafia asal Korea Selatan yang selalu membuat masalah.

Dirinya kemudian berusaha untuk menguasai sebuah daerah yang dulunya sempat menjadi daerah kekuasaan yang dimiliki oleh S.W.O.R.D mendekati seorang mantan ketua dari Mugen yang bernama Koharu.

5. High and Low The Red Rain

Urutan nonton film High and Low selanjutnya adalah High and low The Red Rain. Film ini merupakan salah satu film yang wajib ditonton dari seri High and Low. Film yang menunjukkan tentang sosok amamiya Brothers yaitu Masaki dan Hiroto yang merupakan kelompok paling kuat dan hanya merekalah yang dapat menghadapi geng Mugen.

Kemudian film ini juga menceritakan tentang amamiya Brothers yang mencoba untuk menemukan kakak pertama yang tiba-tiba menghilang.

6. High and Low the Movie 2 End of Sky

Film ini menceritakan tentang Amamiya Brothers yang kalah dalam pertarungan sebelumnya. Film ini sangat seru dan wajib Anda tonton.

7. High and low the Movie 3 Final Mission

Film ini menceritakan tentang pertarungan antara Kuryu Group dan S.W.O.R.D. Setelah sampai ke seri Final Mission maka Anda bisa melanjutkan menonton seri High and Low di bawah ini:

DTC Yukemuri Junjou Hen from High and low yang tayang pada tahun 2018

High and Low dengan seri the Worst episode 0

High and low dengan seri The Worst

6 Fom High and low: The Worst

High and Low: The Worst X yang tayang pada tahun 2022

Itulah urutan film High and Low yang wajib ditonton. Bagi para pecinta film Jepang, serial ini sangat seru untuk diikuti.

