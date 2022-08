Taylor Swift Umumkan Album Baru 'Midnight', Rilis Oktober 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Taylor Swift memenangkan penghargaan Video Musik di ajang MTV Music Awards (VMA) 2022 pada Senin (29/8/2022).

Dalam pidatonya, ia mengumumkan akan melakukan comeback dengan merilis album baru bertajuk Midnight.

Album tersebut akan dirilis pada 21 Oktober 2022 mendatang. Ia pun berjanji akan memberikan detail album barunya ini secepatnya.

Di ajang MTV VMA 2022, Taylor Swift berhasil membawa pulang tiga penghargaan. Di antara yakni Video Musik Panjang Terbaik, Video Penggarapan Terbaik dan Video Musik Tahun Ini untuk All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version).

Datang ke MTV VMA 2022, Taylor datang menggunakan berpalet warna silver tembus pandang. Gaunnya dibuat oleh rumah mode Oscar de la Renta.

Gaun pelantun All Too Well itu dirancang oleh duo desainer Fernando Garcia dan Laura Kim.

Taylor juga mengenakan aksesoris bertema kristal dari Lorraine Schwartz dan sepasang heels dari Christian Louboutin.

Seperti diketahui, MTV VMA 2022 berlangsung di Prudential Center, Newark, New Jersey pada Minggu (28/8/2022) atau Senin pagi WIB.

