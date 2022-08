MTV Video Music Awards 2022, BTS Sabet Group of The Year, Taylor Swift Raih 3 Piala

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Penghargaan MTV Video Music Awards 2022 telah selesai digelar hari ini, Senin 28 Agustus 2022.

MTV Video Music Awards 2022 disiarkan langsung dari Prudential Center di Newark, New Jersey. Adapun host yang membawakan acara ini yakni Nicki Minaj, LL Cool J, dan Jack Harlow.

Dalam penghargaan itu, BTS grup band dari Korea berhasil menyabet piala Group of the year.

Baca Juga : Daftar Lengkap Pemenang MTV Video Music Awards 2022

Group dengan penggemar yang dinamakan Army itu sukses mengalahkan nominasi lainnya yakni BLACKPINK, City Girls, Foo Fighters

Imagine Dragons, Måneskin, Red Hot Chili Peppers, dan Silk Sonic.

Sementara itu, Taylor Swift bisa tersenyum lebar karena albumnynya yang berjudul All To Well berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus.

Pertama, untuk Best Director, "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) yang diproduksi oleh Republic Records.

Baca Juga : Blackpink dan PUBG Menangkan Best Metaverse Performance di MTV Video Music Awards 2022

Di kategori ini dia berhasil mengalahkan nominasi lainnya yakni Baby Keem Kendrick Lamar "family ties" produksi Columbia Records, Billie Eilish -- "Happier Than Ever" produksi Darkroom / Interscope Records, Ed Sheeran -- "Shivers" produksi Atlantic Records, Harry Styles -- "As It Was" produksi Columbia Records, dan Lil Nas X, Jack Harlow -- "INDUSTRY BABY" produksi Columbia Records.

Kategori kedua, best long video masih dalam video yang sama. Adapun nominasi yang dikalahkan yakni Billie Eilish -- Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles produksi Darkroom / Interscope Records, Foo Fighters -- Studio 666 produksi RCA Records

Kacey Musgraves -- star-crossed produksi Interscope Records / MCA Nashville, Madonna -- Madame X produksi Interscope Records

Olivia Rodrigo -- driving home 2 u produksi Geffen Records.

Sedangkan kategori ketiga yakni video of the year. Nominasi yang berhasil disingkarkan Taylor yakni Doja Cat -- "Woman" produksi Kemosabe Records / RCA Records, Drake ft. Future Young Thug -- "Way 2 Sexy" produksi OVO/Republic, Ed Sheeran -- "Shivers" -produksi Atlantic Records, Harry Styles -- "As It Was" -- Columbia Records, Lil Nas X, Jack Harlow -- "INDUSTRY BABY" produksi Columbia Records, dan Olivia Rodrigo -- "brutal" produksi Geffen Records.

Baca Juga : Daftar Lengkap Nominasi MTV Video Music Awards 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :