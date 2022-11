Film Netflix Terbaru di Bulan November 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Netflix merilis deretan film baru untuk menghibur penggunanya diselang aktivitas yang menumpuk. Film ini bisa menjadi rekomendasi untuk menonton dan melepas lelah.

Netflix menyediakan film berbagai genre, mulai dari horor, action, komedi, romansa, dapat diakses dan dinikmati dalam platform ini. Silakan pilih genre film yang Anda sukai:

Rekomendasi film Netflix November 2022:

1. The Takeover

Tayang di Netflix mulai 1 November lalu, The Takeover menampilkan tentang peretas perangkat lunak Mel Bandison yang diperankan oleh Holly Mae Brood.

Mel yang mendapatkan masalah besar setelah memblokir operasi kelompok kriminal. Film ini disutradarai oleh Annemarie Van De Mond dan ditulis oleh Hans Erik Kraan dan Tijs Van Marle.

Film ini dibintangi oleh Holly Mae Brood sebagai hacker profesional, Geza Weisz sebagai Thomas, Frank Lammers sebagai Buddy, Noortje Herlaar, Lawrence Sheldon, Walid Benmbarek dan Susan Radder.

Berdurasi 1 jam 20 menit, film ini dimulai dengan Mel Bandison yang tengah berusia 16 tahun, meretas sistem operasi militer hanya untuk mencegah suara jet. Dia tertangkap basah oleh Buddy, teknisi profesional lainnya, yang melihat kejeniusan pengkodean yang luar biasa di dalam dirinya.



2. Killer Sally

Sally McNeil yang merupakan seorang mantan binaragawan profesional, dia tengah menjalani hukuman penjara atas kasus pembunuhan suaminya, Ray.

Menurut jaksa pada saat kasus pengadilan, peristiwa itu adalah sebuah tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang istri yang sedang dibalut kecemburuan. Namun menurut Sally, itu adalah upaya untuk membela diri dari pria yang menyakitinya.

3. Slumberland

Film keluarga yang dibintangi oleh Jason Momoa, Marlow Barkley,dan Chris O'Dowd. Menceritakan petualangan penjahat eksentrik bersama seorang anak yatim piatu pemberani yang bertualang di negeri mimpi untuk menemukan mutiara berharga yang akan mewujudkan keinginannya terbesarnya.

4. My Name Is Vendetta

Tayang di akhir November, dengan dibintangi Alessandro Gassmann, Ginevra, Francesconi, dan Remo Girone. My Name is Vendetta mengisahkan tentang dua musuh lama yang pergi berperang sebagai mantan penegak mafia dan putrinya yang penuh semangat merencanakan balas dendam mereka pada orang-orang yang membunuh keluarganya.

Saat musuh-musuh masa lalunya membunuh istri dan saudara iparnya, mantan pembunuh bayaran di grup mafia ini lari ke Milan bersama putrinya demi merencanakan balas dendam.

5. Enola Holmes 2

Melanjutkan kisah di babak pertama yang sangat menghibur sehingga harapan tinggi untuk hadirnya sekuel yang melihat Enola dalam mengambil kasus resmi pertamanya sebagai seorang detektif.

Dalam sekuel kali ini, dia ditugaskan untuk mencari saudara perempuannya yang hilang dari seorang gadis miskin. Ketika kasusnya semakin rumit, dia memanggil saudaranya yang terkenal, Sherlock, untuk membantunya menangani kasus itu.

Jadwal film Netflix bulan November 2022:

1 November

1. Forrest Gump

2. In The Land Of Women

3. The Takeover

4. The Last Of The Mohicans

5. The Bad Guys



2 November, Killer Selly

3 November, Panayotis Pascot: Almost

4 November, Enola Holmes 2

6 November, Captain Phillips

8 November

1. The Claus Family 2

2. Triviaverse



– 9 November The Soccer Football Movie

– 10 November

Falling For Christmas Lost Bullet 2



– 11 November

1. Don’t Leave

2. Monica, O My Darling

3. My Father’s Dragon



–12 November, The Magic Of the Leopard



–16 November

1. Dante’s Peak

2. Everest

3. Off Track

4. The Wonder

5. The Lost Lotteries



– 17 November , Christmas With You

–18 November, Slumberland

- 19 November

1.The Jonestown Haunting

2.Dreamland



– 23 November

1. Christmas On Mistletoe Farm

2. Lesson Plan

3. The Swimmers

4. Lesson Plan

5. Who’s A Good Boy?



– 24 November, The Noel Diary

– 30 November

1. My Name Is Vendetta

2. The Lost Patient

3. Man Of Action

