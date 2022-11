Dulu Ari Lasso, Batik Air Trending Lagi karena Sasarkan Koper Kaesang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Batik Air menjadi trending topik di Twitter pada Minggu (13/11/2022) malam.

Brand maskapai penerbangan tersebut banyak dicuitkan warganet setelah melakukan kesalahan yang melibatkan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Kaesang yang melakukan perjalanan ke Surabaya, mengaku kopernya disasarkan oleh Batik Air ke Bandara Kualanamu, di Medan.

"Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air," cuit Kaesang, Minggu malam.

"Mungkin emang aku sama koperku udah gak sejalan," tulis Kaesang lagi.

Melihat cuitan itu, warganet pun langsung ramai-ramai memberikan komentar mengenai masalah tersebut.

Baca Juga : Batik Air Buka Suara Soal Ari Lasso Ditinggal Pesawat

"Contoh yang bagus nih dari Batik Air , gak pandang bulu mau anak presiden atau mau rakyat kecil perlakuannya tetap disamaratakan," tulis seorang netizen.

"Nyasarin koper masyarakat biasa emanglah epic, tapi pernah ga sih nyasarin koper anak presiden," tulis netizen lain.

Netizen pun terus mencuitkan candaan mengenai masalah yang menimpa Kaesang ini.

Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air — “kak” Kaesang (@kaesangp) November 13, 2022

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Batik Air mengenai masalah koper yang tersasar tersebut.

Sebelumnya, Batik Air juga pernah menjadi trending topik setelah meninggalkan Ari Lasso di Singapura.

Penyanyi kawakan tersebut membeberkan dirinya ketinggalan pesawat karena tak mendapatkan info dari pihak maskapai.

"Ketika saya di depan gate, diubah gate-nya menjadi gate 21. Pokoknya diubah lah, ya. Saya masuk, dibilang 'hey, this is not your flight.' Saya pindah ke gate satunya, 'your flight is already fly," kata Ari, Rabu (19/10/2022).

Peristiwa tersebut berakhir dengan pihak Batik Air mengganti tiket Ari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : batik air kaesang Kaesang Pangarep koper