Makin Menjanjikan, Ini Tips Memulai Karier Sebagai MUA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring berkembangnya industri kecantikan, peluang bisnis di bidang ini pun semakin menjanjikan. Salah satu profesi yang kian diminati adalah make up artist atau MUA.

Bukan tanpa alasan. Sekali merias, seorang MUA bisa mendapatkan bayaran mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan seorang MUA profesional yang telah memiliki kredibilitas tinggi bisa mengantongi puluhan juta dari sekali merias saja.

Namun layaknya profesi lain, menjadi seorang MUA bukan hal mudah. Tidak hanya cukup mengandalkan hobi berdandan dan tahu jenis-jenis make up, seorang MUA dituntut kreatif mengaplikasikan riasan ke segala bentuk struktur dan keadaan kulit wajah pelanggan. Selain itu, MUA juga harus mengerti tren make up yang sedang berkembang.

Jadi untuk kamu yang tertarik terjun ke dunia MUA, berikut hal utama yang harus dilakukan:

1. Mengambil kursus merias

Bila ingin terjun secara profesional sebagai MUA, tak ada salahnya mengikuti kelas pelatihan merias. Kamu bisa belajar langsung mengenai teknik merias dari dasar hingga lanjutan bersama pakarnya, lengkap dengan tips dan triknya.

Selain itu, kamu bisa mendapatkan koreksi dan evaluasi tentang teknik make up dan apa saja yang harus ditingkatkan agar hasil riasanmu terlihat bagus. Di akhir sesi kelas, biasanya siswa juga akan mendapatkan sertifikasi yang akan membantu meningkatkan kredibilitas MUA di mata calon pelanggan, lho.

2. Perbanyak portofolio

Sebelum menjajakan jasa kepada konsumen, persiapkan diri dengan memperbanyak portofolio. Kamu bisa memulainya dengan merias saudara atau teman terdekat untuk mengenal lebih banyak jenis kulit dan bentuk wajah sekaligus melancarkan teknik yang telah dipelajari sebelumnya.

Bila perlu, buat akun media sosial khusus untuk mengunggah hasil riasanmu. Semakin banyak portofoliomu, calon pelanggan pun akan semakin yakin untuk menggunakan jasamu.

3. Pelajari segala tren dan jenis make up

Selain belajar di kelas formal, asah terus kemampuan merias dengan menonton video tutorial make up yang bisa mudah kamu temukan di platform media sosial. Pelajari juga berbagai jenis teknik make up, mulai dari natural, bold, wedding, hingga make up karakter.

Proses latihan ini akan mengasah kreativitasmu mengaplikasikan make up sekaligus cara untuk menemukan ciri khas yang menonjol dari hasil riasanmu.

4. Ikut komunitas sesama MUA

Jangan ragu untuk berkenalan dengan sesama MUA. Bila perlu, kamu bisa bergabung dengan komunitas make up artist yang ada di kotamu.

Lewat komunitas ini, kamu bisa berbagi pengalaman, mendapatkan ilmu dan insight baru dari sesama perias, mengetahui tren make up terkini, hingga memperluas koneksi untuk mendapatkan pelanggan baru.

5. Mencicil make up dan peralatannya

Ya, menjadi seorang make up artist berarti harus siap mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Tidak hanya untuk membeli perlengkapan make up, namun juga sebagai modal awal saat mengambil kursus merias. Apalagi tidak sedikit klien yang melihat kualitas seorang MUA dari perlengkapan make up yang digunakan.

Memberi solusi bagi mereka yang ingin merintis usaha namun terhalang dana, PT Bussan Auto Finance (BAF) menghadirkan BAF Dana Syariah, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang memanfaatkan BPKB kendaraan, baik motor dan mobil.

Tidak hanya untuk keperluan produktif seperti modal usaha, konsumen BAF juga bisa mengajukan untuk keperluan dana pendidikan anak, dana tambahan menikah, hingga renovasi rumah dengan cicilan terjangkau dan kompetitif. Jangan khawatir! BAF Dana Syariah menggunakan akad syariah Ba'i wal Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik (jual dan sewa balik).

Untuk pengajuan BPKB mobil, plafon hingga 90 persen dari harga pasar (diperhitungkan juga dari taksasi kendaraan beserta kelengkapan surat-surat dan kondisi fisik serta mesin kendaraan) yang dapat mempengaruhi jumlah pencairan dana kepada konsumen.

Pembiayaan BAF Dana Syariah yang memanfaatkan BPKB Mobil juga dilengkapi dengan proteksi asuransi yang dapat dinikmati oleh konsumen. Asuransi yang di-cover meliputi asuransi unit kendaraan All Risk/Compre/TLO dan asuransi CLI (Credit Life Insurance).

Sementara untuk pengajuan dengan BPKB motor, kamu dapat memanfaatkan BPKB motor merek Jepang, antara lain Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Suzuki (khusus merek Kawasaki dan Suzuki berlaku hanya untuk tipe tertentu) untuk mendapatkan plafon hingga 100% dari harga pasar. Adapun untuk pembiayaan BAF Dana Syariah menggunakan BPKB Motor ini, konsumen dapat menikmati proteksi asuransi unit kendaraan berupa TLO, Asuransi PA (Personal Accident), dan Asuransi HCP (Hospitalized Cash Plan).

Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk pengajuan BAF Dana Syariah:

KTP (pemohon dan pasangan) KK/Surat nikah Bukti Kepemilikan Rumah* Bukti Penghasilan* Untuk motor usia kendaraan maksimal 10 tahun pada saat pengajuan Usia BPKB mobil maksimal 10 tahun hingga pelunasan berakhir* Jaminan BPKB motor hanya berlaku khusus untuk merek Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Suzuki Jaminan BPKB mobil hanya berlaku khusus untuk mobil penumpang merek Jepang Tenor maksimal 36 bulan untuk motor dan maksimal 48 bulan untuk mobil

*Untuk pembiayaan mobil

Yuk #CicilAjadiBAF dan wujudkan impianmu dengan menjadi MUA profesional!

Pengajuan bisa dilakukan melalui BAF Mobile yang tersedia di Google PlayStore dan App Store, website BAF www.baf.id, kantor jaringan BAF terdekat, dan agen XTRA BAF. Untuk informasi lengkapnya, kunjungi www.baf.id/product/DanaSyariah. Apapun kebutuhanmu #CicilAjadiBAF

PT Bussan Auto Finance berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bussan auto finance modal usaha