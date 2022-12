22 Ucapan Selamat Natal dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Singkat tapi Penuh Makna

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Natal biasanya dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga. Suasana akan hangat sejak malam natal hingga pagi setelah sembahyang bersama.

Meski demikian, beberapa orang harus menghabiskan Natal di perantauan atau tempat yang relatif jauh.

Mengacu pada alasan tersebut, mengirim ucapan Selamat Natal kepada sanak keluarga yang jauh bisa dilakukan menggunakan pesan WhatsApp atau SMS.

Selain itu, ucapan Selamat Natal juga bisa dibagikan ke media sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan followers dan teman dekat.

Berikut ini adalah daftar ucapan selamat natal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang bisa dibagikan di media sosial.

Ucapan selamat natal dalam Bahasa Indonesia:

1, "Tetap aman dan tetap diberkati pada Natal ini! Semoga semua keinginanmu terkabul! Selamat Natal untuk semua."

2. "Semoga Natal ini membawa keberuntungan dan kesehatan yang baik untukmu dan keluargamu. Selamat Natal dan Tahun Baru!"

3. "Selamat Natal. Semoga Natal akan membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagimu dan keluargamu yang luar biasa."

4. "Selamat Natal! Dan harapan terbaik untuk Tahun Baru yang sehat, bahagia, dan damai menyertai."

5. "Selamat Natal! Semoga hari-harimu ke depan semeriah Natal ini. Semoga kamu bersinar seterang lampu Natal karena kamu pantas mendapatkan semuanya. Semoga tahunmu menyenangkan dan memiliki kehidupan yang indah di masa depan!"

6. "Semoga kamu mendapatkan waktu yang menyenangkan dan banyak kenangan menyenangkan dari Natal penuh cinta dan keajaiban ini. Semoga semua mimpimu menjadi kenyataan."

7. "Saya berharap kebahagiaan mengelilingi Anda pada kesempatan bahagia ini. Saya harap Anda akan bersenang-senang dengan teman dan keluarga Anda!"

8. "Kamu adalah alasan mengapa Natal ini terasa begitu istimewa bagiku. Sangat bersyukur memilikimu dalam hidupku. Selamat Natal."

9. "Selamat Natal, teman. Berharap Natal ini akan membawa begitu banyak kesenangan dan kebahagiaan untukmu."

10. "Kepada semua orang luar biasa yang tinggal di hati saya, saya tidak mengharapkan apa pun darimu semua selain sukacita tak terbatas dan kebahagiaan tak terukur yang dibawa Natal ini! Selamat Natal untuk kalian semua!"

Ucapan selamat natal dalam Bahasa Inggris:

1. "I wish you many blessings, much happiness, and even more love. Merry Christmas!"

2. "May your heart and home be filled with all the joys of the festive season. Have a wonderful Christmas!"

3. "May the joy and peace of Christmas be with you throughout the year. Wishing you a season of blessings. Merry Christmas!"

4. "May all your stress fade away and your heart is filled with wonder and warmth. Merry Christmas!"

5. "Christmas is the time to receive and send blessings. Wishing you a very Merry Christmas!"

6. "May all the sweet magic of Christmas conspire to gladden your heart and fill every desire. Merry Christmas!"

7. "May your heart and home be filled with all of the joys the festive season brings. Merry Christmas!"

8. "Our family wishes you love, joy, and peace … today, tomorrow, and always. Merry Christmas!"

9. "May your family have a holiday season that is full of wonderful surprises, treats and nonstop laughter. Merry Christmas!"

10. "Wishing you a Christmas that's merry and bright! Merry Christmas with lots of love!"

11. "Wishing you a season that’s merry and bright with the light of God’s love!"

12. "Christmas is a season to wish one another joy, and love and peace. Merry Christmas my dear friends, may you feel the love this special day!"

