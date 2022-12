Awas! Ini 5 Daftar Makanan yang Bisa Terkontaminasi Covid-19 Selama Berhari-hari

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Para ilmuwan dan profesional medis sepakat bahwa COVID-19 tidak dapat menular lewat makanan masih belum menemukan jawaban pasti apakah Covid-19 dapat menyebar lewat makanan atau tidak.

Namun, penelitian terbaru melaporkan bahwa ada kemungkinan besar virus COVID dapat bertahan pada makanan tertentu selama satu minggu. Lamanya waktu virus COVID-19 dapat bertahan hidup pada makanan diungkapkan oleh sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Food Standards Agency (FSA).

Penelitian yang dilakukan bekerja sama dengan The University of Southampton bertajuk "Survival of SARS-CoV-2 on the Surfaces of Food and Food Packaging Materials” menghasilkan beberapa temuan, mulai dari berapa lama virus bertahan di permukaan hingga jenis makanan dan kemasan makanan apa saja yang menjadikan virus Covid-19 bertahan.

1. Roti dan kue kering

Virus menular dapat dideteksi selama beberapa jam di bagian atas croissant dan kue kering lainnya, tetapi akan menghilang setelah sehari. Namun, ditemukan juga bahwa cairan telur dapat mencegah penyebaran virus. Asam arakidonat dan asam lemak tak jenuh lainnya, yang terdapat dalam telur, memiliki kualitas antivirus.

2. Makanan dalam kemasan plastik

Menurut penelitian, virus dapat bertahan selama berhari-hari pada botol plastik dan karton, tetapi hanya beberapa jam pada kemasan aluminium seperti kaleng hewan peliharaan. Oleh karena itu, dengan menghindari makanan yang dikemas dalam plastik dapat membantu menghilangkan risiko infeksi COVID

3. Makanan dengan permukaan tidak rata

Makanan dengan permukaan yang tidak rata, seperti brokoli, paprika, dan raspberry, diketahui memiliki tingkat virus yang tinggi selama beberapa hari. Pasalnya, virus dapat bersarang di celah-celah kecil.

4. Daging Dingin

Virus COVID bisa menempel pada daging yang disimpan di lemari es selama seminggu. Menurut para ahli, makanan dengan kadar protein, kelembapan, dan lemak jenuh yang signifikan dapat memberikan pertahanan terhadap virus.

5. Keju

Menurut ahli, Covid-19 dapat bertahan di keju yang telah disimpan di lemari es selama seminggu. Makanan yang kaya akan kelembapan, protein, dan lemak jenuh dapat memberikan perlindungan terhadap virus.

