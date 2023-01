Beragam Kebiasaan yang Bisa Membahayakan Telinga, Ada Ear Candling

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Telinga adalah salah satu bagian terpenting dari tubuh manusia. Sayangnya, banyak orang kerap melakukan kesalahan dalam merawat telinga.

Salah satunya, saat membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. Ternyata, tindakan tidak dibenarkan karena berbahaya dan tidak efektif.

Hal ini dikarenakan gendang telinga dan tulang kecil di telinga tengah yang disebut ossicles, mudah rusak dan bahkan mungkin memerlukan pembedahan untuk dapat diperbaiki.

Baca Juga : Tanda Risiko Serangan Jantung pada Telinga

Padahal, selain menjadi indera pendengaran, telinga juga punya peran penting dalam membantu keseimbangan tubuh dan dapat memiliki pengaruh besar pada kesehatan. Sehingga, penting untuk menjaga telinga secara sehat dan terawat.

Namun, tanpa sadar kita memang kerap kali melakukan berbagai hal yang bisa menyakiti telinga, yang tentunya akan mengganggu kesehatan hingga merusak pendengaran.

Lantas apa saja tindakan yang biasa kita lakukan tanpa disadari ternyata sedang melukai telinga sendiri? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

Baca Juga : Mengapa Spotify Menyumbat Telinga Penggunanya dengan Video?

1. Menggunakan cottonbud untuk membersihkan telinga

Menggunakan korek kuping atau cotton bud untuk menghilangkan kotoran adalah salah satu metode pembersihan telinga yang paling umum digunakan. Sayangnya, ini juga merupakan kesalahan membersihkan telinga.

Ketika Anda menggunakan cottonbud untuk menangani telinga bagian dalam Anda dapat menyebabkan masalah. Tetapi jika cottonbud yang Anda beli untuk membersihkan telinga luar Anda itu masih tidak masalah.

Baca Juga : Waspada, Sering Sakit Telinga Jadi Gejala Kanker Mulut

Pasalnya, saat Anda memasukkan kapas ke saluran telinga untuk menghilangkan kotoran telinga, kemungkinan besar Anda akan mendorong kotoran telinga lebih jauh ke bawah. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan penumpukan kotoran, tetapi juga berarti lebih sulit untuk mengeluarkan kotoran.

Selain itu, memasukkan benda tipis ke dalam telinga Anda bisa membuat cedera telinga, dan hal itu dapat menyebabkan kerusakan telinga, perforasi gendang telinga, dan potensi gangguan pendengaran.

2. Melakukan perawatan ear candling

Dari semua perawatan di luar sana yang mengklaim dapat mengatasi kotoran telinga, ear candling merupakan salah satu yang paling aneh. Ear candling melibatkan berbaring di satu sisi, meletakkan kerucut berlapis lilin di dalam telinga Anda, dan menyalakan ujung lainnya, yang dikatakan menyebabkan efek isap yang mengeluarkan kotoran telinga dan apa pun yang masuk ke telinga Anda.

Tapi nyatanya cara baru untuk menghilangkan kotoran telinga tersebut sangatlah tidak efektif. Belum ada bukti pasti bahwa ear candling benar-benar menghilangkan kotoran telinga.

Faktanya dari sebuah penelitian yang diterbitkan di Jurnal Otorhinolaryngology Iran, ear candling lebih mungkin menyebabkan Anda mendapatkan lebih banyak kotoran di telinga karena adanya lilin yang menetes ke liang telinga.

Selain itu, ear candling juga dapat meningkatkan kemungkinan cedera telinga yang signifikan, termasuk luka bakar karena adanya lilin yang menetes baik ke telinga Anda maupun ke seluruh tubuh Anda.

3. Selalu tidur dengan penyumbat telinga

Kita semua menyukai tidur malam yang nyenyak, dan bagi sebagian orang, tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukannya selain memblokir kebisingan di sekitar dengan penyumbat telinga. Tetapi melakukan hal itu malam demi malam dapat menyebabkan kerusakan telinga Anda yang tidak terduga.

Boots Hearingcare menjelaskan ketika menggunakan penyumbat telinga setiap malam, ada kemungkinan kotoran telinga dan kotoran serta kotoran lainnya jadi terdorong lebih jauh masuk ke telinga saat Anda pergi tidur. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah masalah, mulai dari rasa gatal yang meningkat hingga kemungkinan infeksi telinga atau kerusakan pendengaran yang lebih tinggi.

Kejadian ini dapat diperparah jika Anda tidak merawat penyumbat telinga dengan baik dan menyimpannya dengan benar, karena pada siang hari, penyumbat telinga dapat mengumpulkan debu dan kotoran, yang akhirnya Anda masukkan ke dalam telinga di malam hari.

Ingat, bukan berarti penyumbat telinga adalah benda yang tidak aman untuk telinga, tapi Anda perlu memastikan bahwa Anda menggunakannya dengan benar, seperti memastikan penyumbat telinga dalam kondisi bersih dan gunakan tangan yang baru dicuci dan kering, pastikan tidak ada kotoran atau kotoran telinga yang menumpuk di sana dan jangan memasukkan penyumbat telinga terlalu dalam ke telinga.

4. Jangan naik pesawat ketika infeksi telinga

Sebagian besar dari kita pernah berada dalam situasi di mana kita harus melanjutkan hidup kita meskipun sedang sakit. Tetapi jika Anda mengalami infeksi telinga, sebaiknya tunda aktivitas tertentu seperti terbang.

Meskipun terbang menyebabkan perubahan pada telinga Anda, ini biasanya bersifat sementara, dengan tekanan kabin menyebabkan telinga yang akan kembali saat Anda mendarat.

Namun, ketika Anda mengalami infeksi telinga, tabung Eustachius, yang melepaskan udara ke dunia luar dari telinga Anda untuk menyeimbangkan semuanya, dapat terganggu atau terpengaruh oleh peradangan. Ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakmampuan untuk menyeimbangkan tekanan telinga Anda; dalam kasus yang lebih serius, hal ini dapat menyebabkan gendang telinga pecah. Terbang dengan infeksi telinga juga dapat menyebabkan kerusakan telinga permanen dan gangguan pendengaran.

5. Membiarkan tinnitus membuat Anda lebih stres

Bagi banyak orang, apa yang mereka dengar bukan hanya suara dari dunia luar. Hingga satu dari lima orang juga mengalami dering atau dengungan yang terus-menerus atau berkala di telinga mereka tanpa sumber luar yang jelas, suatu kondisi yang dikenal sebagai tinitus.

Sementara tinitus seringkali ringan dan tidak mengganggu pengalaman sehari-hari seseorang, bagi sebagian orang, kondisi ini dapat menyebabkan kecemasan dan stres.

Berlatih meditasi atau mendengarkan musik santai dapat membantu menurunkan tingkat stres, seperti menghindari stimulan seperti kafein, alkohol, atau nikotin.

6. Mengatur volume pada earbud terlalu tinggi

Jika Anda selalu menekan "abaikan" pada peringatan volume keras di ponsel Anda, mungkin inilah saatnya untuk lebih memperhatikannya.

Menurut CDC, ketika kita mendengarkan musik keras secara teratur, sel-sel rambut di koklea kita, yang memungkinkan kita membedakan suara, menjadi rusak. Kerusakan ini dapat terjadi dalam skala besar bahkan banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka telah mengalami gangguan pendengaran.

The Journal of the Acoustic Society of America Orang mengatakan orang dewasa, remaja, dan anak-anak berisiko mengalami kerusakan pendengaran karena mendengarkan musik keras melalui earbud.

Idealnya, Anda harus menjaga volume earbud tidak lebih dari 60 persen dari kapasitas maksimumnya. Melakukan hal itu akan membuat pendengaran Anda aman dalam jangka waktu yang panjang.

7. Tidak menutupi telinga saat berenang

Berenang adalah salah satu cara terbaik untuk tetap bugar, dengan aktivitas yang memberikan latihan kardiovaskular dan otot, sekaligus membuat Anda merasa baik. Tetapi tidak semua bagian tubuh Anda aman saat melompat ke kolam, di mana telinga Anda bisa sangat rentan terhadap beberapa konsekuensi buruk.

Ketika Anda memasuki kolam renang tanpa menutupi telinga Anda, air secara alami masuk ke saluran telinga Anda. Jika air itu terlalu lama berada di liang telinga luar, lingkungan lembap menyediakan tempat yang ideal bagi bakteri untuk berkembang dan menyebabkan infeksi, kondisi ini sering dialami oleh perenang.

Meski, infeksi telinga tidak menular, tetapi ini bisa sangat mengganggu, menyebabkan pembengkakan, nyeri, hingga gatal di dalam telinga Anda. Hal terbaik untuk dilakukan adalah mencoba dan menutup telinga saat Anda berenang. Penyumbat telinga dan topi renang adalah cara yang bagus untuk membatasi jumlah air yang masuk ke saluran telinga Anda.

Setelah Anda keluar dari kolam, penting juga untuk segera mengeringkan telinga agar bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Jika air telah masuk ke liang telinga, coba miringkan kepala Anda dari satu sisi ke sisi lain. Ini akan memungkinkan gravitasi melakukan tugasnya, membiarkan air keluar dari telinga Anda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : telinga berbahaya kebiasaan