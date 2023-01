Kalahkan Avatar 2, M3GAN Raup Rp700 Miliar di Minggu Pertama

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Film horor M3GAN menjadi perbincangan netizen di media sosial setelah ditayangkan di bioskop pada awal Januari 2023.

Meski bawa konsep lawas mengenai boneka yang akhirnya hidup, ternyata M3GAN memberikan plot berbeda yang lebih fresh.

Kesuksesan M3GAN membuatnya bisa menggeser posisi Avatar 2 menjadi film paling laris di awal minggu pemutaran perdananya.

M3GAN berhasil meraup catatan mengejutkan di minggu perdana penayangannya dengan total pendapatan mencapai 45 juta USD atau senilai Rp 700 miliar secara global.

Pendapatan didominasi penayangan domestik di 3509 bioskop di Amerika Utara sejak 6 Januari lalu dan meraih pemasukan yang sangat impresif mencapai 30,2 juta USD. Sementara untuk pemutaran secara internasional mencapai 14,8 juta USD.

Hal ini mengalahkan pendapatan Avatar: The Way of Water yang mendapatkan 11,4 juta USD di hari ke-4 penayangannya sementara M3GAN telah berhasil mencapai 11,7 juta USD hanya dalam jangka waktu tiga hari saja.

Keuntungan itu pun sangatlah besar mengingat jika film ini hanya memakai biaya produksi sebesar 12 juta USD saja.

Meskipun memang M3GAN tak bisa menyamai posisi Avatar 2 dari pendapatan global yang akhirnya membuat film James Cameron ini nyaman di puncak box office.

Sinopsis

Gemma, seorang seorang roboticist di sebuah perusahaan mainan menciptakan M3GAN, singkatan dari Model 3 Generative Android yang menggunakan kecerdasan buatan.

Gemma menciptakan M3GAN sebagai boneka yang hidup. Boneka ini diciptakan untuk teman yang baik bagi anak-anak dan orang tua.

Rupanya, M3GAN pertama kali digunakan ketika Gemma mendapatkan hak asuh atas keponakannya bernama Cady. Orang tua Cady meninggal dalam kecelakaan mobil sehingga Gemma dapat hak asuhnya.

Namun siapa sangka M3GAN menjadi hidup dan memiliki keputusan sendiri. Ia pun lebih protektif terhadap Cady.

Saking protektifnya M3GAN menjadi kasar dan memiliki insting membunuh.

