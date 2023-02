Ini Aplikasi Dating Online yang Banyak Digunakan Pria dan Perempuan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang sedang lajang dan mencari cinta, kemungkinan Anda melakukan sedikit pencarian online melalui aplikasi kencan. Simak aplikasi dating apps yang banyak digunakan.

Dilansir dari Bolde, Sabtu (4/2/2023), aplikasi dating online akan membantu Anda menemukan "The One" (atau setidaknya seseorang yang bisa Anda ajak untuk kencan dan tidak ada salahnya untuk mencoba keberuntungan pada tahun 2023.

Ini aplikasi dating apps online terbaik:

1. Tinder

Tinder adalah salah satu aplikasi kencan paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. Cara menggunakannya adalah sangat sederhana yakni swipe kiri bila Anda tidak menyukai dan swipe kanan bila Anda menyukai.

Proses swipe ini memungkinkan pria dan perempuan untuk terhubung dengan cepat dan mudah dengan orang lain berdasarkan minat bersama. Aplikasi Tinder memiliki peluang untuk menemukan kecocokan dengan cepat.

Meskipun begitu, ada juga orang-orang yang menggunakan Tinder hanya untuk ketertarikan dan hubungan jangka pendek saja. Adapun pengguna Tinder lebih dari 75 juta di seluruh dunia. Anda tidak akan pernah tahu, bisa saja Anda menemukan berlian di dalam tumpukan pasir, alias seseorang yang satu visi dan misi denganmu.

2. Bumble

Bumble adalah aplikasi kencan unik yang membedakan dirinya dari aplikasi Tinder. Aplikasi ini diklaim aman bagi perempuan. Kendali seutuhnya untuk komunikasi awal berada di dalam genggaman perempuan. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan perempuan.

Aplikasi ini juga menampilkan berbagai mode, termasuk Bumble Date, Bumble BFF, dan Bumble Bizz, yang memungkinkan pengguna menemukan berbagai jenis koneksi.

Anda bisa saja bertemu dengan semua jenis orang dari berbagai lapisan masyarakat. Meskipun tidak ada jaminan mereka akan menjalin hubungan romantis, itu tidak masalah. Bagian yang menyenangkan dari Bumble adalah pengalaman baru bertemu orang baru, tetapi tetap hati-hati ya ladies.

3. Hinge

Hinge adalah aplikasi kencan yang dirancang untuk orang-orang yang mencari koneksi yang lebih dalam daripada yang mungkin mereka temukan di aplikasi lain. Aplikasi ini meminta pengguna untuk mengisi profil mendalam, menjawab pertanyaan tentang diri mereka sendiri dan apa yang mereka cari dalam suatu hubungan.

Aplikasi ini juga memasukkan petunjuk ke dalam profil penggunanya, sehingga memudahkan pengguna untuk memulai percakapan.

Biasanya, gen Z pasti akan menilai ini sebagai salah satu aplikasi kencan terbaik untuk tahun 2023. Dan memang, banyak penggunanya termasuk dalam kelompok usia tersebut. Namun, Hinge juga menyambut lajang milenial, jadi jangan malu-malu!

4. OkCupid

OkCupid adalah aplikasi kencan populer yang menggunakan algoritma pencocokan unik untuk membantu pengguna menemukan pasangan yang cocok. Sudah ada sejak 2004, dan keberadaannya yang berkelanjutan membuktikan betapa efektifnya itu.

Pengguna OKCupid mengisi profil terperinci dan menjawab pertanyaan tentang diri mereka sendiri, memungkinkan aplikasi menyarankan kecocokan berdasarkan minat dan nilai bersama. Dengan basis pengguna yang besar dan aktif, OkCupid adalah pilihan bagus bagi mereka yang mencari koneksi berdasarkan tipe kepribadian Anda yang sebenarnya.

Tidak hanya itu, OkCupid bisa membuat profil kencan Anda lebih menyenangkan. Itu mengajukan pertanyaan besar, ya, tetapi juga memungkinkan Anda mempersonalisasi dan memamerkan sisi unik Anda.

5. HER

HER adalah aplikasi kencan yang dirancang khusus untuk LGBTQIA+. Ini menawarkan ruang yang aman dan inklusif bagi pengguna untuk terhubung dengan orang lain, dan menampilkan berbagai mode, termasuk kencan, acara, dan komunitas.

HER memiliki komitmen untuk memberdayakan komunitas LGBTQIA+, HER adalah pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin terhubung dengan orang-orang yang berpikiran sama. HER menggambarkan dirinya sebagai "aplikasi jejaring geososial", yang berarti Anda kemungkinan besar akan menemukan lebih dari sekadar pasangan romantis di sana.

