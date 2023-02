Simak 8 Manfaat Lengkuas untuk Kesehatan serta Efek Sampingnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Manfaat lengkuas untuk masakan yaitu sebagai penambah rasa. Biasanya berperan sebagai penyedap alami pada masakan olahan santan, seperti kari, rendang, dan opor.

Selain bermanfaat untuk meningkatkan rasa makanan, lengkuas juga bermanfaat untuk kesehatan. Apa saja manfaat lengkuas? Inilah penjelasannya.

Kandungan Lengkuas

Baca Juga : Ini 14 Manfaat Lengkuas bagi Kesehatan Pria dan Perempuan

Manfaat lengkuas berasal dari kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan panganku.org, setiap 100 g lengkuas mengandung gizi sebagai berikut.

Air (93,0 g)

Energi (26 Kal)

Protein (1,0 g)

Lemak (0,3 g)

Karbohidrat (4,7 g)

Serat (1,1 g)

Abu (1,0 g)

Kalsium (50 mg)

Fosfor (50 mg)

Besi (2,0 mg)

Natrium (24 mg)

Kalium (137,1 mg)

Tembaga (0,07 mg)

Seng (0,3 mg)

Manfaat Lengkuas Untuk Kesehatan

Kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam lengkuas, membuat rempah ini memiliki banyak manfaat. Berikut ini 8 manfaat lengkuas untuk kesehatan yang perlu diketahui.

1. Mengatasi mual

Mual bisa timbul ketika perjalanan jauh ataupun saat dalam masa kehamilan. Aroma lengkuas mampu menenangkan saraf sehingga mual bisa terobati.

Baca Juga : Ini 10 Manfaat dan Khasiat Lengkuas Bagi Kesehatan Tubuh

2. Mengobati panu

Manfaat lengkuas untuk kulit bisa mengatasi panu. Penyakit panu diatasi dengan pengobatan tradisional menggunakan lengkuas dengan cara mengoleskannya secara langsung ke area yang terinfeksi panu.

3. Mencerahkan dan menutrisi kulit

Manfaat lengkuas untuk kulit lainnya mampu mencerahkan dan menutrisi kulit. Hal ini berasal dari kandungan antioksidan. Menurut penelitian dalam Cosmetics and Toiletries, ekstrak lengkuas dapat meningkatkan produksi asam hialuronat yang membantu mengurangi garis senyum, mencerahkan, dan melembabkan kulit.

4. Menghilangkan jerawat

Jerawat di wajah tentu menurunkan tingkat kepercayaan diri, terutama bagi wanita. Tidak perlu khawatir berlebihan, perlu diketahui bahwa manfaat lengkuas untuk wajah mampu mengatasi permasalahan jerawat. Lengkuas bersifat anti inflamasi yang efektif mengatasi masalah jerawat, komedo dan bruntusan pada wajah.

5. Meningkatkan kesuburan pria

Manfaat lengkuas bagi pria yaitu dapat meningkatkan kesuburan. Berdasarkan penelitian dengan judul An Extract of Pomegranate Fruit and Galangal Rhizome Increases the Numbers of Motile Sperm: A Prospective, Randomised, Controlled, Double-Blinded Trial, membuktikan bahwa lengkuas dapat meningkatkan kesuburan sperma dengan merangsang spermatogenesis dan meningkatkan jumlah serta motilitas sperma hewan pengerat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang diujikan pada manusia.

6. Melindungi dari infeksi

Lengkuas dapat diekstrak menjadi minyak atsiri. Minyak tersebut bersifat anti inflamasi sehingga mampu mengatasi berbagai masalah infeksi yang disebabkan oleh jamur, ragi, dan parasit.

7. Meminimalkan radikal bebas

Lengkuas mengandung antioksidan, salah satunya flavonoid. Antioksidan mampu meminimalisir kerusakan DNA dan mengatasi racun yang masuk ke dalam tubuh.

8. Mengatasi masalah rambut

Lengkuas dapat mengatasi masalah rambut kering, rontok, dan ketombe. Hal ini berkat kandungan ayurvedic di dalamnya yang mampu menjaga kesehatan kulit kepala dan mengoptimalkan pertumbuhan rambut agar berkilau dan halus.

Efek Samping Lengkuas

Penggunaan lengkuas secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping tertentu. Berikut beberapa efek samping yang dapat timbul:

1. Halusinasi

Orang yang memiliki masalah usus tidak dianjurkan menggunakan lengkuas dalam jangka panjang dan berlebihan. Selain itu, konsumsi lengkuas secara berlebihan juga dapat menimbulkan halusinasi.

2. Masalah pencernaan

Penderita maag sebaiknya menghindari penggunaan lengkuas karena dapat menyebabkan gangguan pada lambung. Ibu hamil juga perlu menghindari penggunaan lengkuas karena lengkuas memiliki sifat panas yang tidak baik dirasakan oleh ibu hamil dan janin.

3. Gatal

Efek samping lengkuas yang terakhir yakni gatal-gatal. Reaksi ini mungkin terjadi pada orang dengan alergi terhadap rimpang tumbuhan dari keluarga jahe-jahean.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :