Produk Ini Paling Laris di Ecommerce Pascapandemi

Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah mengubah pola belanja orang Indonesia.

Terbukti, meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dicabut, nyatanya jumlah orang yang berbelanja melalui platform online kian meningkat.

Kemudahan berbelanja melalui aplikasi, membuat konsumen mencari barang yang diinginkan dalam hitungan detik.

VP of Head of Marketing Branding Lazada Indonesia Irene Inonu mengatakan, peluang ini bisa dimanfaatkan pelaku usaha online.

“Sekarang, konsumen itu belanja barang kebutuhan tidak dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, misal akhir bulan atau awal bulan. Tapi, tetap saja konsumen tetap berminat membeli barang dengan harga terjangkau,” jelasnya dalam Media Briefing Lazada 11th Birthday, Selasa (7/3/2023).

Jenis Produk yang Diminati Konsumen

Menurutnya, penawaran yang paling diburu oleh para konsumen di e-commerce, yaitu ketika ada sejumlah kampanye, promo, atau diskon besar-besaran selama periode tertentu.

Selain itu, minat konsumen terhadap diskon juga turut meningkat apabila adanya tawaran gratis ongkir.

Tren positif juga ditemukan pada sejumlah produk yang melakukan kolaborasi.

“Selain adanya temuan kalau konsumen lebih suka belanja produk lokal. Saat ini, produk yang melakukan special collaboration juga ternyata banyak ditunggu oleh para konsumen,” ungkapnya.

Sejauh ini, Irene memaparkan, kategori fesyen dan kecantikan mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di 2022 lalu.

Pasalnya, makin banyak yang ingin tampil lebih menarik setelah di rumah saja selama pandemi.

“Orang lebih suka belanja fashion dan beauty, karena kita sekarang acara sudah mulai offline dan butuh tampilan yang kece dan makeup yang flawless. Fesyen dan kecantikan sangat berkembang pesat dan progresif banget,” katanya.

Mengingat kedua kategori tersebut banyak diminati, maka Lazada yang akan berusia ke-11 pada pada 27 Maret 2023, turut menghadirkan suguhan istimewa dari kolaborasi fesyen dan kecantikan.

Sebagai platform yang selalu berkomitmen memberikan pengalaman berbelanja terbaik bagi konsumen, pihaknya akan melakukan kolaborasi eksklusif dengan sejumlah brand dan KOL terpilih selama periode 3-13 Maret 2023.

Dengan semangat ‘Tambah ke Troli, Tambah ke Hidupmu’ Lazada Indonesia memberikan “11 Epic Deals”, mulai dari voucher belanja, cashback hingga gratis ongkos kirim tanpa minimum pembelian.

Bukan hanya promo belanja, tetapi juga menghadirkan kelas makeup bersama MUA ternama Indonesia.

Selain itu, Lazada juga berkolaborasi dengan enam brand fesyen terkurasi yang merepresentasi tiga gaya populer, yakni modest fashion, streetwear, dan kasual. Keenam brand fesyen tersebut adalah Klamby ZM by Zaskia Mecca, Russ & Com, Rown Division, This Is April, dan JINISO.

