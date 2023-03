Ini Drama Korea yang Akan Tayang April 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan April akan segera datang. Bagi Anda pecinta drama dan film Korea, pastinya Anda sudah menantikan drama dan film terbaru apa yang akan tayang di bulan mendatang.

Bulan April mendatang akan ada banyak drama dan film dengan berbagai genre yang menarik untuk ditonton. Penasaraan apa saja yang akan tayang? Simak informasi berikut ini.

Berbagai film Korea dengan berbagai genre akan siap tayang bulan depan. Ada pula film yang paling ditunggu-tunggu. Berikut adalah daftar film untuk bulan April mendatang yang dilansir dari IMDb.

Ini list drakor yang tayang April:

1. Rebound

Rebound adalah film yang bergenre olahraga. Film ini dibintangi oleh Ahn Jae-Hong, Jinwoon Jeong, Lee Shin-Young, dan Kim Taek. film ini akan tayang pada tanggal 5 April 2023 mendatang.

Drakor ini akan menceritakan kembali kisah luar biasa dari Kejuaraan Bola Basket SMA Nasional 2012 yang di mana seorang pelatih baru dan enam pemain dari tim bola basket terlemah berlari tanpa henti selama delapan hari.

2. Swallow

Swallow adalah film yang dibintangi oleh Jang Hee-Ryung, Park So-jin, Yoon Park, dan Yoo In-soo. Film bergenre romantis ini akan tayang pada 12 April mendatang. Film ini menceritakan tentang kisah Cha Eun-sook (Jang Hee-Ryung) yang menerbitkan sebuah buku berjudul "Jebi". Buku itu menceritakan kisah masa lalu selama rezim militer Chun Doo-hwan pada tahun 1983 dan putranya, Lee Ho-yeon yang menemukan dirinya tersembunyi di dalam buku tersebut.

3. Dream

Setelah penantian panjang dari para penggemar, akhirnya film Dream akan segera tayang pada tanggal 26 April mendatang. Film ini dibintangi oleh bintang populer, yaitu Park Seo-Joon dan IU.

Park Seo-Joon berperan sebagai Yoon Hong Dae, seorang pemain sepak bola profesional yang sedang dalam masa percobaan disiplin setelah terjebak dalam sebuah insiden yang tidak terduga. Dia menjadi pelatih tim sepak bola yang tidak disukai, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai tulus peduli dan percaya pada anggota tim, dan menjadi pemimpin sejati.

Selain film, ada pula drama Korea yang menghadirkan berbagai genre menarik untuk ditonton.

Berikut adalah daftar drama Korea untuk bulan April mendatang yang dilansir dari asianwiki.com:

1. Stealer: The Treasure Keeper

Drama Stealer: The Treasure Keeper adalah drama yang bergenre kriminal komedi. Drama tersebut digarap oleh Choi Joon-Bae yang dibintangi oleh Joo Won, Lee Joo-woo, Jo Han-chul, Kim Jae-won, Choi Hwa-jung, dan lainnya. Drama ini akan tayang pada tanggal 12 April 2023 di tvN dan Viu dengan total 12 episode.

Drama tersebut menceritakan tentang Skunk (Joo Won) yang merupakan seorang pencuri aset budaya. Dia bekerja sama dengan Karma yang merupakan tim pemulihan aset budaya tidak resmi demi menebus aset budaya dan menghukum mereka yang mampu menghindari hukum.

Dalam drama ini Hwang Dae-Myung (Joo Won) adalah seorang pegawai negeri di Divisi Investigasi Khusus Administrasi Warisan Budaya. Perannya cukup santai, dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan dan dia suka tidur siang selama waktu kerja. Dia juga dicurigai berhubungan dengan pencuri misterius Skunk.

2. Bora! Deborah

Drama komedi romantis ini digarap oleh Lee Tae-Gon. Drama ini dibintangi oleh Yoo In-Na, Yoon Hyun-Min, Joo Sang-Wook, dan Koo Jun-Hoe. Drama ini nantinya akan tayang pada tanggal 12 April 2023 mendatang yang dapat Anda saksikan di ENA dan Prime Video.

Drama ini menceritakan Yeon Bo-Ra (Yoo In-Na) yang adalah seorang penulis dan dia bekerja dengan nama pena Deborah. Dia adalah penulis buku terlaris tentang cinta dan dia juga terkenal sebagai pelatih kencan. Ia terlibat dengan Lee Soo-Hyeok (Yoon Hyun-Min).

Hingga akhirnya dia terlibat dengan Lee Soo-Hyeok yang bekerja sebagai perencana penerbitan. Dia adalah seorang pria yang terkadang lembut dan penuh gairah pada wanita, tetapi terkadang acuh tak acuh dan dingin. Dia tidak menyukai Deborah. Namun, suatu ketika secara tak terduga dia terlibat dengan Deborah dan membawa perubahan dalam hidupnya.

3. Queenmaker

Drama yang mengangkat tentang politik ini dibintangi oleh Kim Hee Ae, Moon So-Ri, Ryu Soo-Young, dan masih banyak lagi. Drama ini akan rilis pada tanggal 14 April 2023 mendatang dengan total 12 episode yang dapat Anda saksikan di Netflix.

Dalam drama tersebut Hwang Do-Hee (Kim Hee-Ae) berperan sebagai manajer umum untuk tim perencanaan strategis di Eunsung Group. Hwang Do Hee menangani kasus-kasus yang mengganggu perusahaan dan dia sangat dipercaya oleh atasannya.

Suatu ketika dia bergabung dengan kampanye Oh Kyung-Sook (Moon So-Ri) yang merupakan seorang pengacara hak asasi manusia untuk menjadi walikota Seoul. Selama pemilihan, Oh Kyung-Sook dan Hwang Do-Hee sering berselisih paham, tetapi mereka berjuang untuk tujuan yang sama, yaitu untuk menjadikan Oh Kyung-Sook sebagai walikota Seoul.

4. Dr. Romantic 3

Setelah penantian panjang akhirnya drama Dr. Romantic 3 akan tayang setelah musim keduanya yang tayang pada 2020 silam. Drama ini menjadi drama yang ditunggu-tunggu bagi penikmat drama Korea setelah keberhasilan 2 season sebelumnya.

Drama dengan genre medis romantis ini akan tayang pada 21 April 2023 mendatang dengan total 16 episode yang dapat Anda saksikan di Netflix. Drama ini akan melanjutkan kisah kedua musim sebelumnya tentang kehidupan dokter. Nantinya drakor ini akan dibintangi oleh Han Suk-Kyu, Ahn Hyo-Seop, Lee Sung-Kyung, dan masih banyak lagi.

5. The Good Bad Mother

Drama The Good Bad Mother digarap oleh Sim Na-Yeon. Drama ini dibintangi oleh Ra Mi-ran, Lee Do-hyun, Ahn Eun-jin, dan lainnya. Drama ini dapat Anda saksikan di Netflix pada tanggal 26 April 2023 mendatang.

Menceritakan tentang Young-Soon (Ra Mi-Ran) yang merupakan seorang ibu tunggal dan mengelola sebuah peternakan babi. Dia membesarkan putranya, Kang-Ho (Lee Do-hyun) sendirian. Young-Soon menjadikan dirinya sebagai ibu yang buruk dan bersikap keras terhadap Kang-Ho karena dia tidak ingin anaknya menjadi seperti dirinya.

Kang-Ho dewasa bekerja sebagai jaksa dan memiliki kepribadian yang dingin. Suatu hari, Kang-Ho mengalami kecelakaan yang tak terduga dan menjadi seperti anak kecil. Dia kembali ke kampung halamannya dan memulai hidup baru dengan ibunya yang buruk.

