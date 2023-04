8 Aktor dan Aktris Korea yang Sukses di Hollywood

Bisnis.com, JAKARTA - Industri hiburan Korea saat ini tak hanya fokus di Korea saja. Mereka juga terjun ke luar negeri. Hal itu terlihat dari kehadiran sederet artis korea yang terjun ke Hollywood.

Kesempatan ini datang dalam bentuk film, acara TV, atau bahkan sebagai cameo. Hal itu tentu menjadi sorotan publik yang melihat penampilan mereka. Ada sejumlah aktor dan aktris yang telah melakukan hal tersebut. Melansir dari soompi.com, berikut adalah daftar delapan aktor dan aktris yang telah merambah Hollywood:

1. Ma Dong Seok

Aktor Ma Dong Seok yang membintangi film “Train to Busan” ini sebenarnya tinggal di Ohio dan memiliki kewarganegaraan Amerika. Meskipun dirinya sempat pindah ke Korea Selatan untuk fokus mengembangkan karier aktingnya, Ma Dong Seok kembali ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe dalam film yang berjudul "Eternals" sebagai Gilgamesh yang kasar. Setelah membuat kesan yang luar biasa dalam perannya ini, tentunya dia akan memiliki lebih banyak kesempatan di masa depan.

2. Lee Byung Hun

Kemampuan berbagai bahasa yang dimiliki Lee Byung Hun akan membuat banyak orang terkesan. Aktor Korea Selatan yang satu ini tidak hanya fasih berbahasa Inggris, tapi juga fasih berbahasa Prancis, tinggal menunggu waktu saja sebelum Hollywood mengetuk pintu aktor ini.

Dia menanti peran yang sempurna dan pada akhirnya diterima untuk membintangi Storm Shadow dalam franchise G.I. Joe. tak berhenti sampai disitu, kemudian dia membintangi "Terminator Genisys," "Misconduct," "The Magnificent Seven," "The Fortress," dan "Keys to the Heart."

3. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo, salah satu aktris asal Korea Selatan yang namanya sudah tak asing lagi dalam industri hiburan Korea. Han Hyo Joo melakukan debutnya di Hollywood dalam bentuk serial spin-off Jason Bourne yang berjudul "Treadstone." Dia mampu menampilkan pesona alaminya, bahasa Inggris, dan aksi laga yang telah dikerjakan dengan penuh kerja keras.

4. Rain

Kepopuleran Rain dan debutnya di Hollywood sangat alami. Dalam karir solonya, dia berhasil tampil di Madison Square Garden dengan banyak penonton. Dari penampilannya itu akhirnya dia merambah ke Hollywood dengan membintangi berbagai film seperti "Speed Racer," "Ninja Assassin," "The Prince," dan banyak lagi.

5. Park Seo Joon

Park Seo Joon adalah salah satu wajah baru dalam daftar aktor Korea yang telah tembus Hollywood. Park Seo Joon telah dikonfirmasi bahwa dirinya akan bergabung dengan Marvel Universe. Nantinya dia akan membintangi sekuel "Captain Marvel" yang akan tayang pada tahun 2023.

6. Yoo Teo

Kemampuan Yoo Teo dalam beberapa bahasa telah memberi kesempatan bagi dirinya untuk memperluas kemampuan aktingnya. Dia telah membintangi beberapa film Amerika dan baru-baru ini membintangi film yang telah mendapat banyak pujian dengan judul "Past Lives” yang dirilis di Sundance Film Festival awal tahun ini. Penampilannya di layar kaca menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh banyak orang.

7. Bae Doona

Setelah mengawali karirnya sebagai model, Bae Doona terjun ke dunia akting. Dia membintangi "Barking Dogs Never Bite" karya Bong Joon Ho. Dia benar-benar seorang ikon yang dihormati banyak orang. Dengan kariernya yang melejit, tak heran ketika dia mendapatkan peran sebagai Sonmi dalam film "Cloud Atlas." Setelah membintangi beberapa film Hollywood lainnya, Bae Doona terkenal di industri ini dan kariernya terus berkembang.

8. Son Suk Ku

Aktor Son Suk Ku pernah membintangi serial Amerika yang sama dengan Bae Doona yang berjudul "Sense8". Kefasihannya dalam berbahasa Inggris adalah salah satu alasan dia tumbuh besar di Amerika Serikat. Saat ini dia belum dijadwalkan untuk mengambil peran di Hollywood, tetapi untuk saat ini Anda dapat melihat karya-karya terbaik lainnya di platform yang Anda miliki.

