Fakta Menarik The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Bisnis.com, SOLO - Lionsgate resmi merilis trailer untuk prekuel film waralaba sukses The Hunger Games berjudul The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes.

Dari trailer yang dirilis, film ini memiliki setting pada 64 tahun sebelum peristiwa seri utama Hunger Games dibuat.

Alih-alih menampilkan Katniss Everdeen, film ini mengikuti kisah Coriolanus Snow muda (yang kemudian menjadi penjahat dari trilogi aslinya) dan penghargaan Hunger Games bernama Lucy Gray Baird, yang dia bimbing.

Sejarah awal dibentuknya Hunger Games akan diceritakan di film ini, lengkap dengan pencetus utama dan tujuannya.

Apabila merujuk pada bukunya, Lucy Gray Baird bakal menjadi pemenang dari Hunger Games ke-10. Meskipun dia tidak ahli bertarung seperti Katniss Everdeen, namun Lucy berhasil keluar sebagai pemenang berkat bantuan mentornya, Snow.

Mereka dipasangkan sebagai bagian dari sistem mentor baru yang diterapkan untuk Hunger Games ke-10 yang dimaksudkan untuk mengubah peserta menjadi tontonan, bukan penyintas.

Cara Lucy Gray Baird memenangkan Hunger Games ke-10 di The Ballad of Songbirds & Snakes ditunjukkan karena ia berhasil melakukan manipulasi permainan di belakang layar.

Ia mengetahui bahwa Dr. Volumnia Gaul ingin menggunakan ular berbisa dalam permainan. Lucy kemudian berhasil menggunakan ular tersebut untuk membunuh salah satu dari dua pesaing terakhirnya, sementara dia meracuni peserta terakhir untuk membunuhnya.

Setelah beberapa waktu berlalu dan upeti dinyatakan mati, secara resmi diumumkan bahwa Lucy Gray Baird memenangkan Hunger Games ke-10.

Film ini dibintangi oleh Tom Blyth (yang memerankan Snow), Rachel Zegler (yang memerankan Baird), Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman, dan Viola Davis.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes direncanakan tayang di bioskop pada 17 November 2023 mendatang.

