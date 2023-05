Sandiaga Bocorkan Kepastian Coldplay Konser di Indonesia, Makin Terang!

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara mengenai kepastian konser grup band asal Inggris, Coldplay di Jakarta pada tahun ini.

Sandiaga mengungkapkan kepastian mengenai konser Coldplay itu makin terang, tetapi masih dalam proses konfirmasi sehingga pengumumannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Hingga saat ini anggapan dari Pemerintah tentunya sangat positif terhadap kemungkinan ajang konser akan terlaksana di sini pada akhir tahun, tetapi kepastiannya dalam beberapa hari ke depan akan makin terlihat. Kalau diibaratkan seperti cuaca hari ini, makin terang,” tuturnya kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

Lebih lanjut, Menparekraf dari kabinet Indonesia Maju ini pun meminta semua pihak untuk sabar menunggu. Menurutnya, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan.

“Beberapa hari ke depan akan sangat menentukan sehingga mohon dukungan dari semua pihak dan mohon bersabar, jangan sampai kita mengambil beberapa kesimpulan terlebih dahulu,” katanya.

Dia pun memastikan bahwa dalam setiap perkembangannya Kementerian yang dinahkodainya tentunya akan terbuka kepada masyarakat untuk memberikan informasi tersebut.

“Teman-teman semua sabar saja, pengemuman resmi akan dikabarkan. Jika ada perkembangan kongkrint yang bisa disampaikan,” pungkas Sandiaga.

Untuk diketahu, ramai kabar beredar Band asal Inggris, Coldplay, disebut akan menggelar konser musik di Stadion GBK, Jakarta, pada November mendatang. Kabar kedatangan Coldplay ke Indonesia sudah terdengar santer sejak pekan lalu.

Chris Martin cs tengah menggelar Coldplay Music of The Sphere World Tour di Benua Amerika dan Eropa. Pada akhir tahun ini, Asia dikabarkan menjadi destinasi selanjutnya dalam konser World Tour Coldplay.

Hal yang memicu rumor kedatangan Coldplay adalah munculnya agenda Stadion GBK yang disewa selama 12 hari pada 5-17 November 2023.

Influencer di media sosial menyebut akan ada band besar internasional yang akan konser di Jakarta pada periode tersebut.

Warner Music, label yang menaungi Coldplay, juga memberi "kode" yang menambah rasa penasaran pecinta musik di Tanah Air.

Dalam unggahan di akun Instagram @warnermusicid, mereka mengunggah foto Coldplay ketika manggung.

"Denger-denger ada yang mau ke Asia nih. Yuk hapalin lagunya dulu," bunyi unggahan @warnermusicid.

Melalui postingannya, Warner Music Indonesia mengajak warganet untuk menghafal lagu-lagu milik Coldplay.

Pada slide kedua terlihat musik video Coldplay berjudul "Yellow", dilanjut slide ketiga dengan lagu "Humankind", slide keempat "Hymn For the Weekend", dan slide terakhir "The Scientist".

