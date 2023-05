5 Contoh Teks Pidato Lengkap Berbagai Tema dan Acara

Bisnis.com, JAKARTA - Teks pidato biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan suatu pesan atau ide secara lisan kepada khalayak. Hal ini bisa dilakukan pada berbagai acara seperti seminar, konferensi, pidato politik, pidato pernikahan dan acara lainnya. Untuk itu, kamu perlu mengetahui contoh teks pidato.

Teks pidato juga digunakan untuk mempengaruhi pendengar dengan cara menyampaikan pesan atau ide yang bisa merangsang emosi, memotivasi atau menginspirasi pendengar. Hal ini biasanya dilakukan pada acara-acara yang bersifat motivasi atau penyemangat.

Contoh Teks Pidato Singkat Berbagai Tema

1. Contoh Teks Pidato Singkat

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang terhormat Bapak/Ibu dan teman-teman yang saya cintai segala Puji dan syukur kita panjatkan bagi sang pencipta seluruh jagat raya, Allah SWT yang sudah memberikan kita Kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai “Pentingnya Menjaga Kesehatan Sejak Dini” agar kita semua yang ada di sini bisa sadar akan Kesehatan tubuh kita.

Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin anda pernah mendengar kata pepatah yang bilang bahwa “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat” kata pepatah ini secara tidak langsung sudah menyadarkan kita bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu akan membuat pikiran dan jiwa kita menjadi sehat.

Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian, jika kita bisa menjaga Kesehatan dari sekarang maka kita semua pun bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman juga. Tubuh yang sehat tidak langsung akan membuat kita lebih berkonsentrasi dalam belajar serta bekerja dan juga membuat daya tangkap dan ingat kita menjadi lebih baik Ketika belajar.

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dihuni oleh masyarakat yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Tetapi, jika bangsa dihuni oleh masyarakat yang tidak sehat apalagi rohaninya, maka masa depan bangsa tersebut juga akan hancur karena ulah masyarakatnya sendiri.

Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. semoga apa yang telah saya sampaikan ini berguna untuk kita semua terutama dalam menjaga Kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

2. Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Para Bapak Ibu serta secara sedaya ingkang kinurmatan. Ten dalem dinten ingkang dan iki monggo kito sareng-sareng ngaturaken raos syukur dumateng gusti ingkang maha agung. Maringi nikmat lan Rahmat sahinggo ing wekdal punika kita sedaya saged kempal ten mriki panggenan perlu ngangeti Pendidikan nasional.

Sangat perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah kita bangsa Indonesia dan dalam agama kita islam ingkang sampun lami ngantos pinten pinten 4 meniko. Sangat perlu kita sedaya sumerapi pemerintah bangsa Indonesia dan waktu kitab ipin UUD 1945 sampun wonten program wajib belajar 9 tahun.

3. Contoh Teks Pidato Persuasif

Assalamualaikum wr.wb yang saya hormati, Ibu, Bapak kepala sekolah, Bapak/Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Bapak-Bapak/ibu-ibu beserta rekan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang sudah memberikan Rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang dampak atau pengaruh media sosial terhadap anak remaja, orang tua, lingkungan ataupun terhadap kita sendiri. Maka daripada itu saya sarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih teman, batasi orang-orang yang akan kita add atau tambahkan. Pilihlah orang-orang yang memang betul-betul mengenal kita. Jangan sembarangan menambahkan atau menerima orang-orang belum benar-benar kita kenal, apalagi mereka yang menggunakan nama samaran.

Alangkah bijaknya jika kita lebih memprioritaskan diri kita kedalam hal-hal yang lebih positif dalam menggunakan jejaring pertemanan itu. Janganlah kita sampai lupa akan segala sesuatu dikarenakan Facebook tersebut. Kita lupa akan waktu, lupa akan saudara, teman yang sudah pasti keberadaannya sejak dulu dan selalu menemani kita di saat kita belum mengenal media sosial.

4. Contoh Teks Pidato Bahasa Inggris

Ladies and gentlemen, bullying may seem like a small problem for some people. Most people may not realize that the damage caused by bullying can be serious. It can be as serious as “death” in extreme cases. If yout think that bullying is not a serious matter to deal with just because It merely hurt “ feelings” then I have to tell you that you are completely wrong. This “merely hurt your feelings” thing can be the beginning of various worse scenarios such as physical assault, suicide, or any other kinds of violent acts carried out in the name of revenge.

As I said just now that bullying is not a serious proble for some people, just because we simply don’t see the demage. But the thing is, based on my experience as a teacher, I learned the effect of bullying can stay undetected for years. During this time, the effect of bullying keeps corrupting the soul of the victim. They may hold it inside as a grudge, or the may also develop trauma which may result in self-withdrawl. I believe that this is something that we don’t want to happen to our children. That is why we have to act right now to stop it, and I mean all of us with no exception.

5. Contoh Teks Pidato Perpisahan Kelas 6

Selamat pagi.

Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Mangunjaya II dan Bapak/Ibu guru, wali murid, teman seperjuangan dan adik kelas. Mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kitab bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat.

Pada acara perpisahan kelas 6 ini, izinkan saya menyampaikan pesan perpisahan untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman kelas 6 SD Mangunjaya II ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu guru karena tidak pernah Lelah mengajar dan membimbing kami selama ini. terima kasih sudah mengajarkan kami begitu banyak hal.

Kami juga mohon maaf jika ada salah satu kata atau perbuatan yang kurang berkenan, bapak ibu guru, kami mohon maaf. Untuk teman-teman seperjuangan, terimakasih atas kebersamaan kita selama kurang lebih 6 tahun ini.

Itulah beberapa contoh teks pidato yang bisa kamu baca Ketika di acara penting.

