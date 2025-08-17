Diskon Kemerdekaan, Naik KRL Cuma Rp80 Hingga 18 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA— KAI Commuter memberlakukan diskon menjadi Rp80 untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk seluruh pengguna Commuter Line Jabodetabek atau KRL pada 17–18 Agustus 2025.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus mengatakan terdapat sebanyak 666.982 orang keluar-masuk melalui stasiun-stasiun Commuter Line Jabodetabek hingga pukul 15.00 WIB.

“Terpantau di stasiun-stasiun yang berlokasi di sekitar pusat kegiatan perayaan Kemerdekaan RI cukup ramai,” kata Joni dalam keterangan resmi pada Minggu (17/8/2025).

Di Stasiun Juanda yang berlokasi dekat kawasan Monas, tercatat sebanyak 26.544 pengguna turun hingga pukul 15.00 WIB. Sementara itu, Stasiun Sudirman melayani 21.323 pengguna turun, dan Stasiun Jakarta Kota sebanyak 13.603 pengguna. Untuk keberangkatan, Stasiun Bogor mencatat volume tertinggi dengan 18.206 pengguna.

“Sedangkan di Stasiun Citayam sebanyak 15.199 orang, dan di Stasiun Bekasi sebanyak 11.580 orang,” tambah Joni.

Untuk stasiun transit, Stasiun Manggarai melayani pengguna terbanyak dengan 69.543 orang hingga pukul 15.00 WIB, disusul Stasiun Tanah Abang 41.894 orang, Stasiun Duri 24.647 orang, dan Stasiun Kampung Bandan 12.726 orang.

Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Commuter menambah sembilan perjalanan tambahan hingga pukul 01.00 WIB dini hari pada lintas Commuter Line Bogor, Cikarang, Rangkasbitung, Tangerang, dan Tanjung Priok.

Joni mengimbau pengguna untuk mengikuti aturan dan arahan petugas, tidak memaksakan diri naik kereta jika sudah penuh, menjaga barang bawaan, serta mengawasi anak-anak baik di stasiun maupun di dalam kereta.

Lebih lanjut, Joni menyarankan masyarakat untuk mencari stasiun alternatif terdekat guna menghindari penumpukan pengguna yang akan naik dan turun di stasiun-stasiun yang berlokasi di sekitar pusat perayaan Hari Kemerdekaan RI, seperti Stasiun Juanda dan Stasiun Sudirman.

“Jadilah pengguna yang tertib untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Untuk pembaruan informasi perjalanan Commuter Line, dapat diakses melalui akun media sosial @commuterline,” tutup Joni.