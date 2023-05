Awas Pencurian Data Saat Streaming Film dari IndoXXI, LK21, dan Ganool, Ini 10 Link Nonton Film Resmi

Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda yang suka membuka situs streaming film gratisan seperti IndoXXI, LK21, dan Ganool maka wajib berhati-hati karena data pribadimu bisa saja dicuri.

Bukan menjadi rahasia lagi, kalau IndoXXI, LK21, dan Ganool menjadi streaming film online gratis dan ilegal yang sangat terkenal bagi pecinta film.

Adapun IndoXXI, LK21, dan Ganool menyediakan beraneka-ragam film mulai dari lokal hingga internasional tanpa berbayar. Namun, Anda wajib waspada, karena situs ilegal tersebut membahayakan data pribadi hingga rekening yang bisa diakses oleh melalui handphone Anda.

Sebaiknya, Anda harus berpikir ulang, bila ingin menonton dan streaming film melalui IndoXXI, LK21, dan Ganool. Sebab, situs tersebut bisa membawa virus atau malware yang merusak data pribadi. Daripada menonton situs streaming ilegal, lebih baik menonton yang legal dan aman.

Berikut ini 10 aplikasi atau situs streaming film resmi sebagai pengganti IndoXXI, LK21, dan Ganool:

1. Disney Plus Hotstar

Disney Plus Hotstar adalah jenis layanan streaming online yang dikeluarkan oleh Disney. Penikmat film bisa mengakses film ini melalui handphone, desktop, hingga Smart TV berbasis Android.

Disney Plus Hotstar menayangkan film yang diproduksi Disney, Pixar, serta Marvel. Layanan streaming ini menawarkan dua pilihan harga langganan. Harga pertama, Disney Plus Hotstar menawarkan Rp39.000/bulan atau Rp199.000 per tahun.

2. Mola TV

Mola TV adalah platform streaming film juga bisa digunakan untuk menonton pertandingan, film series, baik film lepas ataupun serial dalam bentuk live dan on-demand. Platform ini juga tidak hanya melayani wilayah Indonesia, tetapi juga Timor Leste, Malaysia, dan Singapura.

Berikut biaya untuk berlangganan Mola TV:

a. Paket entertainment + sport single stream untuk 1 pengguna mulai dari Rp60.000



b. Paket entertainment + sport double stream masing-masing untuk 2 pengguna, mulai dari Rp90.000.

c. Paket Entertainment + sport family stream di 4 pengguna, mulai dari Rp160.000

3. Netflix

Bagi penikmat film serial dan dokumenter, maka bisa menjadikan Netflix sebagai platform menonton film yang cocok. Layanan streaming film asal Amerika Serikat ini bisa Anda tonton dengan skema download tanpa internet. Aplikasi dan situs ini juga bisa dipakai di berbagai jenis perangkat apa saja.

Netflix juga menyuguhkan film kartun untuk anak-anak, komedi, drama, anime, dan film drama serial Korea.

Anda bisa menonton film di Netflix melalui smartphone, tablet, Smart TV, laptop, atau perangkat streaming-mu, semuanya dengan satu harga bulanan tetap Rentang harga mulai dari Rp54.000 hingga Rp186.000 per bulan. Tanpa biaya ekstra, tanpa kontrak.

4. Viu

Layanan streaming Viu ini juga banyak menghadirkan tayangan drama Korea, Jepang, dan dari Asia lainnya, hingga dokumenter.

Viu menawarkan dua paket tontonan, yaitu paket dasar dan paket premium. Dengan paket dasar, Anda bisa menikmati dan mengunduh semua konten yang disediakan secara gratis di Viu. Hampir 70 persen konten yang disediakan sudah bisa diakses siapa saja tanpa harus mendaftar atau berlangganan.

Harga standar Viu Premium adalah Rp33.000,- per bulan, sudah termasuk PPN. Anda yang sudah bergabung dengan premium platform Vie, bisa bebas mengakses film streaming dan download semua konten dalam high definition (HD).

5. GoPlay

GoPlay adalah platform over-the-top yang menyediakan pelayanan video-on-demand sekaligus live-streaming yang dibuat secara khusus untuk anda yang memungkinkan anda untuk mengakses konten hiburan bermutu kami berupa film, acara televisi, konser musik, pertunjukan musik (showcase), jumpa penggemar (fanmeet) dan konten-konten hiburan lainnya.

6. HBO GO

HBO (Home Box Office) GO adalah aplikasi layanan streaming film tanpa harus berlangganan TV kabel. Aplikasi ini dapat dinikmati di kawasan Asia, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Hong Kong, termasuk Indonesia.

HBO GO memungkinkan pelanggan untuk menikmati tayangan eksklusif milik HBO Originals seperti serial, film HBO, dokumenter, dan blockbuster Hollywood. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat apapun, kapan saja, dan di mana saja.

7. Bioskoponline.com

Bioskoponline.com adalah situs streaming film terbaru dan tentunya legal. Apabila Anda ingin melakukan streaming film di bioskoponline.com, maka terlebih dahulu Anda harus membayar film tersebut. Namun jangan khawatir, harga yang ditawarkan di situs ini bervariasi. Hingga 7 Mei, Anda cukup membayar Rp12.000 untuk 2 film saja.

8. iQIYI

iQIYI merupakan layanan streaming video berdasarkan permintaan yang menyediakan hiburan pan-Asia tercinta bagi pemirsa internasional. Menawarkan layanan berlangganan yang didukung iklan dan VIP, iQIYI International menghadirkan serial drama, film, variety show, dan anime premium; dengan bahasa dan teks lokal; didukung oleh teknologi mutakhir.

iQIYI juga menyediakan teknologinya untuk layanan hiburan lainnya melalui kemitraan SaaS. iQIYI International dapat dinikmati di perangkat apa pun melalui iQ.com dan aplikasi. Biaya langganan VIP iQIYI dengan harga diskon dari Rp39.000 menjadi Rp19.000 per bulan.

9. Tubi

Tubi adalah aplikasi menonton film untuk Android dan iOS dengan kelebihan yang sangat banyak. Berbeda dengan Filmrise, Tubi menawarkan berbagai pilihan film dan program, dari film yang baru dirilis hingga anime, drama Korea, dan serial Inggris.

Salah satu fitur lain yang membuat Tubi spesial adalah Tubi memungkinkan kamu mentransmisikan layar ponsel kamu ke televisi menggunakan Chromecast atau AirPlay, jadi kamu tidak perlu menghabiskan seluruh waktu untuk menatap layar sentuh. Sentuhan spesial lainnya yaitu menyinkronkan akun Tubi kamu dengan beberapa perangkat seperti Apple TV, Xbox, dan Roku, dan kemampuan untuk mengambil film dan acara dari tempat kamu terakhir menontonnya.

10.Vudu

Vudu adalah aplikasi gratis yang bisa Anda gunakan untuk memutar ribuan film secara gratis menggunakan ponsel cerdas dan perangkat lain, dan juga menyediakan beragam pilihan acara TV yang mencakup berbagai genre.

Salah satu fitur menonjol dari Vudu - yang membedakannya dari aplikasi film gratis lainnya—adalah fitur yang memungkinkan kamu mengunduh film dan acara ke perangkat kamu, sehingga kamu dapat menonton konten secara offline. Kamu juga dapat menggunakan AirPlay untuk mentransmisikan ke TV jika kamu tidak mau menonton di ponsel.

