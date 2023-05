Selang Satu Jam, Netizen Sudah Ada yang Jualan Tiket Coldplay

Bisnis.com, SOLO - War tiket konser Coldplay in Jakarta diketahui berlangsung sengit hingga membuat banyak netizen emosi.

Bagaimana tidak, baru membuka situs penjualan tiket, antrean panjang pun langsung muncul. Bahkan angka antrean sama sekali tidak bergerak selama beberapa menit.

"There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moment," tulis situs pembelian tiket.

Dari pantauan Bisnis, pukul 10.05 WIB sudah banyak kategori tiket yang berstatus full booked. Salah satunya adalah ULTIMATE EXPERIENCE atau CAT 1.

Kemudian beberapa menit kemudian, CAT 5-6 juga berstatus full booked dan tak bisa untuk dipilih. Hingga 10.30 WIB, CAT 4 dan 7 mulai menunjukkan tiket full booked.

Hingga kini, pembelian tiket masih terus menunggu di antrean karena tidak bisa masuk ke dalam ruang pemesanan.

Netizen pun sudah banyak yang mulai menjual tiket Coldplay hasil war yang dilakukan sejak pukul 10.00 WIB.

Tak sedikit dari mereka yang menawarkan tiket kategori CAT 5,6, hingga 7. Mereka bahkan menunjukkan hasil tangkapan layar atau ss pembelian tiket tersebut.

"READY tiket coldplay CAT 7A . minat dm!!!" tulis salah satu warganet yang berhasil mendapatkan tiket.

"WTS SERIUS BUYER ONLY CAT 4/5/6 COLDPLAY DM DM DM," tulis netizen yang lain.

Postingan tersebut pun juga mendapat banyak komentar dari warganet lain yang meminta informasi harga tiket.

Mereka bahkan tak segan untuk langsung mentransfer uang kepada calo, apabila tiket yang diinginkan masih ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News