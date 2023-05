Tidak Dapat Tiket Coldplay Jakarta, Ini Jadwal Tiket Konser Coldplay di Jepang

Bisnis.com, JAKARTA - Selain Jakarta, Coldplay juga akan menggelar konsernya di Tokyo, Jepang pada 6 dan 7 November di Tokyo Dome. Hal ini bisa menjadi alternatif bagi Anda jika ingin menonton konser Coldplay.

Mengutip dari instagram @livenationjapan pada hari Selasa (16/6/2023), tur Jepang Coldplay merupakan pertama kalinya dalam 6 tahun.

Untuk jadwal konsernya, tur bertajuk Music of the Spheres akan diselenggarakan pada 6-7 November di Tokyo Dome.

Nantinya gerbang akan dibuka pada jam 16.00 waktu setempat dan akan mulai pada jam 18.00 waktu Jepang. Jika dikonversikan, maka konser akan dimulai jam 16.00 WIB.

Melansir dari laman livenation.co.jp/en/coldplay2023 diketahui ada 4 kelompok jadwal pembelian tiket yang dapat Anda ketahui.

Tentunya hal ini dapat menjadi alternatif jika Anda ingin menonton konser Coldplay selain di Jakarta.:

Sesi 1

Ticket Vendor Presale

May 17 10:00 AM - May 24 11:59 PM (JST)

General On Sale

May 17 10:00 AM (JST)

Sesi 2

Ticket Vendor Presale

May 25 10:00 AM - May 31 11:59 PM (JST)

Sesi 3

Ticket Vendor Presale

June 1 12:00 PM - June 7 11:59 PM (JST)

Sesi 4

Ticket Vendor Presale

June 8 12:00 PM - June 13 11:59 PM (JST)

Tiket sendiri dibanderol mulai dari Rp1,3 juta hingga Rp5,4 juta, dan ada pilihan Box Seat yakni tiket yang tersedia dalam kelompok kursi sehingga bisa duduk bersama mulai dari Rp10,9 juta hingga Rp27,4 juta.

