Salma Juarai Indonesian Idol 2023, Rossa Janjikan Ajak Nyanyi di Malaysia

Bisnis.com, SOLO - Salma berhasil memenangkan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2023 pada Senin (22/5/2023).

Melalui lagu Bruno Mars "Just The Way You Are", Salma berhasil membuat juri hanyut ke dalam suasana.

Bahkan sebelumnya, para juri sempat menawarkan Salma untuk ikut bergabung ke dalam konser mereka.

Hal ini disampaikan oleh Rossa kepada Andi Rianto. Saat itu, Salma bernyanyi bersama dengan Nabila untuk menyanyikan lagu "Sekali Ini Saja".

Salma dan Nabila pun bergantian menyanyikan lagu tersebut. Terkesan dengan keduanya, Rossa pun nyeletuk ingin mengajak keduanya bernyanyi di konsernya.

"Bagus banget Mas. Apa kita bawa ke konser kita, Mas?" kata Rossa.

Pertanyaan itu pun langsung disaut oleh Andi Rianto yang ingin mengajak keduanya langsung ke Malaysia.

"Kita ajak di konser yang di Malaysia kali ya," jawabnya kepada Rossa.

Seperti diketahui, Salma mengalahkan Nabila dan keluar sebagai pemenang Indonesian Idol 2023 Musim XII.

Di malam Result & Reunion Indonesian Idol 2023 tersebut, Boy William membacakan pengumuman pemenang.

“Siapakah yang akan menjadi the winner Indonesian Idol season XII?” ucapnya sebagai pemandu acara.

Selang beberapa menit, ia pun mengumumkan bahwa yang menjadi pemenang final adalah Salma.

“The winner is Salma. Selamat untuk Salma,” tambah Boy William.

Karena kemenangannya ini, Salma membawa pulangs sejumlah hadiah fantastis mulai dari uang tunai hingga mobil.

Sebagai juara pertama, Salma berhak atas uang tunai Rp150 juta, satu unit mobil, dan diberikan tabungan Motion MNC Bank Rp10 juta.

Tak hanya itu, ia juga mendapat gratis langganan MNC Vision dan MNC Vision Plus selama 1 tahun penuh untuk all channel.

Hadiah lain yang didapatkan yakni Saldo Spin Pay Rp10 juta, paket 3 hari 2 malam bermalam di Westin Hotel Bali dan tiket pesawat untuk 2 orang di MisterAladin.

