OMRON: Deteksi Stroke Dapat Dilakukan dengan Pemantauan di Rumah, Ini Caranya

Bisnis.com, SOLO - Hipertensi menjadi salah satu faktor terbesar yang dapat menimbulkan sejumlah penyakit komplikasi seperti untuk stroke, serangan jantung dan demensia.

Ternyata, menurunkan tekanan darah secara substansial dapat mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas.

OMRON Healthcare Singapore merilis data yang mengungkapkan bahwa pemantauan tekanan darah di rumah dapat membantu mengurangi risiko stroke otak.

Mereka yang melakukan pemantauan tekanan darah di rumah memiliki kemungkinan lebih besar bisa mendeteksi dan mengelola hipertensi, yang menjadi penyebab utama serangan stroke.

Review tersebut diperoleh berdasarkan pada data dari sekitar 340 orang basis pengguna aktif dengan lebih dari 43.000 data hasil pengukuran tekanan darah di Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina dan Vietnam pada periode November 2021 hingga Oktober 2022.

Pengguna ini merupakan orang-orang yang secara teratur menggunakan perangkat pemantauan tekanan darah digital OMRON yang terhubung dengan Bluetooth, dan melacak tekanan darah mereka dengan aplikasi OMRON connect, serta program Health Gift OMRON dalam aplikasi tersebut.

Pemantauan dan analisa hasil pengukuran selama rentang waktu 3-12 bulan menunjukkan adanya perbaikan rata-rata Systolic Blood Pressure (SBP) sebesar 10mmHg pada pasien hipertensi dengan SBP awal sebesar 135mmHg ke atas dalam waktu 12 bulan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 80% kelompok pengguna mampu mengontrol tekanan darah mereka, dengan 55% mencapai SBP normal pada bulan ke-12 pemantauan.

Pemantauan yang teratur untuk bisa mengontrol tekanan darah ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk pencegahan stroke, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat.

Baca Juga Penderita Hipertensi Harus Setop Konsumsi Garam

“Saya percaya bahwa pemantauan tekanan darah di rumah merupakan aspek penting untuk mengendalikan hipertensi dan mengelola komorbiditas seperti stroke, serangan jantung dan demensia. Pemantauan secara teratur, dibantu perangkat digital yang akurat memungkinkan deteksi dini potensi masalah kesehatan,” kata Professor of Neurology & Epidemiology dan Director NISAN (National Institute for Stroke and Applied Neuroscience) Valery Feigin.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pemantauan ini dilakukan agar tak terjadi komplikasi kesehatan yang akhirnya berakhir buruk.

OMRON telah bergabung dalam misi mempromosikan pemeriksaan tekanan darah, melalui donasi perangkat dalam program May Measurement Month sejak 2017.

Setidaknya sekitar 23.000 unit monitor tekanan darah ke berbagai asosiasi medis hipertensi di dunia untuk mendukung skrining dan diagnosa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News