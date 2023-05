Samsung Gratiskan Army Pinjam Galaxy S23 untuk Lihat Konser Suga, Minat?

Bisnis.com, SOLO - Samsung Indonesia membuka kesempatan langka bagi Army saat konser Suga berlangsung pada 26-28 Mei 2023.

Army diperbolehkan untuk meminjam gratis Samsung Galaxy S23 untuk mengabadikan momen Suga di atas panggung.

Hal ini disampaikan langsung oleh Samsung Indonesia di akun Instagram resminya pada Rabu (24/5).

"Wondering how cOOOl #GalaxyS23 Ultra 5G can give you an epic result on #GalaxyxSUGA," tulis akun Samsung Indonesia.

Samsung kemudian mengingatkan bahwa kesempatan meminjam gratis Samsung Galaxy S23 ini terbatas. Meskipun begitu, syarat yang diminta tidaklah sulit.

"It’s limited! You can borrow for free #GalaxyS23 Ultra 5G for the concert. Let’s explore the world of Galaxy and get hands-on experience there! TnC applied!" lanjutnya.

Adapun syarat untuk meminjam Galaxy S23 yaitu hanya perlu menyiapkan kartu identitas atau KTP.

Setelah itu, penggemar bisa mengunjungi Samsung Experience Store di AEON BSD lantai 3 sebelum konser.

Di sana, tunjukkan tiket konser dan kartu identitas. Kemudian isi formulir digital dengan melakukan Scan QR Code yang tersedia dan ikuti instruksi selanjutnya.

Untuk prosedur pengembalian ponselnya, penggemar hanya perlu mengunjungi Samsung Booth di hall 7 ICE BSD untuk mengembalikan Samsung Galaxy S23 dan menukarkan kartu identitas kamu.

Suga diketahui akan menggelar konser tunggalnya untuk pertama kali di Indonesia selama 3 hari berturut-turut pada 26-28 Mei di ICE BSD, Tangerang.

