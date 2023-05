Tina Turner Meninggal Dunia, Ini 10 Lagu-Lagunya yang Paling Populer

Bisnis.com, JAKARTA - Bintang rock ‘n roll terkenal di dunia penyanyi Tina Turner telah meninggal dunia di usia 83 pada Rabu (24/5/23). Sebelumnya, dia memang telah lama menderita sakit.

Turner lahir dengan nama Anna Mae Bullock pada 26 November 1939 dan dibesarkan di Nutbush, Tennessee. Beberapa tahun terakhir, Turner didiagnosis menderita kanker usus pada 2016 dan menjalani transplantasi ginjal pada 2017. Kabar duka ini diberitahukan dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam.

“Tina Turner, 'Ratu Rock'n Roll' telah meninggal dengan damai hari ini pada usia 83 tahun setelah lama sakit di rumahnya di Kusnacht dekat Zurich, Swiss. Dengan dia, dunia kehilangan legenda musik dan panutan,” kata Bernard Doherty, Humas Turner, dalam pernyataan yang dilansir dari The Guardian.

Perjalanan Turner menjadi ratu rock ‘n roll ini cukup panjang. Dia juga eksis cukup lama di dunia hiburan musik dunia bahkan memiliki beberapa film dokumenternya sendiri. Turner juga sering mendapatkan penghargaan di acara-acara beken, seperti American Music Awards, Billboard Year-End Charts Awards, Grammy Awards, dan lainnya.

Berikut 10 lagu Tina Turner yang paling terkenal menurut Billboard:

1. What’s Love Got to Do With It (1984)

Lagu tersebut menggambarkan seseorang berjalan di garis tipis antara cinta dan benci dalam stiletto. Turner mewujudkan kerinduan dan penghinaan yang terlibat dalam membutuhkan hati ketika hati, bagaimanapun juga, bisa hancur. Lagu ini berada di urutan pertama Hot 100 selama tiga minggu, memenangkan tiga penghargaan Grammy, dan menjadi judul film biografi pada 1993.

2. Private Dancer (1984)

Lagu yang berada di nomor 7 di Hot 100 ini menggambarkan seorang wanita yang menari dengan orang asing demi uang. Dia terdengar lelah dan kalah saat lagu dibuka, tetapi secara bertahap mengumpulkan kekuatannya. Awalnya, Dire Straits ingin memasukkan lagu tersebut untuk album 1982 mereka, Love Over Gold, tetapi Knopfler menganggap lagu itu tidak cocok untuk seorang pria dan memberikan lagu tersebut kepada Turner.

3. Proud Mary - Ike & Tina (1971)

Lagu ini merupakan lagu Creedence Clearwater Revival, tetapi Turner mengambil alih hak kepemilikan pada 1971. Lagu ini masuk ke urutan 4 di Hot 100.

4. The Best (1989)

Nomor 15 di Hot 100, The Best menjadi lagu khas Turner pada albumnya, Foreign Affair. Lagu ini awalnya ditulis untuk Bonnie Tyler pada 1988. The Best telah ditampilkan dalam banyak iklan selama bertahun-tahun, termasuk iklan Pepsi yang menampilkan Turner, dan juga digunakan untuk mempromosikan liga rugby di Australia.

5. Better Be Good to Me (1984)

Lagu ini menghasilkan hit 10 besar, tepatnya peringkat 5, di Billboard Hot 100. Lagu ini awalnya direkam oleh grup rock Inggris Spider pada tahun 1981.

6. Nutbush City Limit - Ike & Tina (1973)

Berada di nomor 22 Hot 100, lagu ini ditulis oleh Turner sendiri. Lagu ini membua Turner bernostalgia tentang masa kecilnya di pedesaan Tennessee.



7. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) (1985)

Turner merilis lagu ini pada pertengahan tahun 80an dan masuk ke Hot 100 di peringkat kedua. Lagu ini muncul di film Mel Gibson Mad Max Beyond Thunderdome. Lagu ini mendapatkan nominasi Grammy dan penghargaan Ivor Novello.



8. I Can’t Stand the Rain (1984)

Walaupun tidak masuk ke Hot 100, lagu ini tetap menjadi populer karena Turner kembali dengan klasik R&B yang banyak disukai pada saat itu.



9. Break Every Rule (1987)

Tidak sebesar hit single sebelumnya "What You See Is What You Get," lagu ini tetap masuk ke Hot 100 di urutan ke 74.



10. It’s Gonna Work Out Fine - Ike & ina (1961)

Peringkat 14 di Hot 10, lagu ini ditulis oleh Rose Marie McCoy dan Sylvia McKinney. Lagu ini masuk ke nominasi Grammy Awards tahun keempat dalam kategori ‘Best Rock & Roll Recording’.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News