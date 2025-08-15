Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Timothy Ronald dan Agatha Chelsea,
Entertainment

Timothy Ronald dan Agatha Chelsea Kompak Bikin Sekolah Gratis di Kupang

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Jumat, 15 Agustus 2025 - 13:40
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Timothy Ronald, pengusaha muda yang sejak lama bercita-cita ingin membangun sekolah di daerah-daerah terpencil, bersama Agatha Chelsea, penyanyi sekaligus pejuang pendidikan, membangun Taman Kanak-kanak di Kupang.

Keduanya turun langsung ke Kupang untuk mewujudkan satu mimpi sederhana, menciptakan pendidikan dan sekolah bagi anak-anak di sana.

TK ini adalah sekolah ke-5 yang mereka bangun.

Baca Juga Artis dan Musisi Ramai-ramai Tinggalkan Spotify, Ada Apa?

Menurut keduanya, setiap sekolah punya ceritanya sendiri, tapi semuanya lahir dari keyakinan yang sama: bahwa setiap anak di Indonesia, tak peduli lahir di kota besar atau desa terpencil, berhak memulai hidup dengan pendidikan yang layak.

"Kami ingin anak-anak ini tahu, dunia itu luas. Dan mereka pantas punya kesempatan yang sama untuk meraihnya," kata Timothy.

Sementara itu, menurut Chelsea, langkah ini diharapkan bisa membuat masa depan mereka lebih cerah.

Baca Juga Deretan Artis yang Jadi Komisaris

"Kalau kita bisa menyalakan satu lilin kecil di hati mereka, siapa tahu cahaya itu akan menerangi masa depan mereka." katanya.

Menurut mereka, TK ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga rumah pertama bagi mimpi-mimpi kecil yang besar.

Di dalam sekolah TK itu, disediakan ruang kelas penuh warna, taman bermain sederhana, dan guru-guru lokal yang mengajar dengan hati.

Baca Juga Bukan Artis K-Pop, Soundtrack Film Animasi Ini Jadi Hit K-PopTerbesar Tahun Ini Kalahkah BTS dan TWICE

Mereka berharap, setiap tawa anak adalah doa, dan setiap pelajaran adalah bekal untuk masa depan.

Timothy dan Chelsea punya mimpi yang jauh lebih besar: membangun 1000 sekolah di seluruh Indonesia. Mereka percaya, jika satu sekolah bisa mengubah hidup puluhan anak, maka seribu sekolah bisa mengubah masa depan bangsa.

Dan Kupang adalah langkah pertama dari perjalanan panjang itu. Mereka berharap, kisah ini menginspirasi semua orang untuk ikut melakukan sesuatu sekecil apapun demi anak-anak Indonesia.

"Kami hanya mulai dengan satu sekolah kecil. Tapi kalau semua orang melakukan satu hal nyata untuk negeri ini, Indonesia akan jadi tempat yang jauh lebih indah," tutup Timothy sambil tersenyum. Karena setiap anak berhak punya mimpi. Dan mimpi itu berhak punya rumah.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Penyebab Mpok Alpa Meninggal Dunia, 3 Tahun Mengidap Kanker
Entertainment

Penyebab Mpok Alpa Meninggal Dunia, 3 Tahun Mengidap Kanker

3 jam yang lalu
Deretan Artis yang Jadi Komisaris
Entertainment

Deretan Artis yang Jadi Komisaris

1 bulan yang lalu
Artis Indonesia Cetak Rekor! Raup Royalti US$10 Miliar Sepanjang 2024
Entertainment

Artis Indonesia Cetak Rekor! Raup Royalti US$10 Miliar Sepanjang 2024

3 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

The BFF Festival Targetkan Transaksi Rp100 Miliar
Fashion

The BFF Festival Targetkan Transaksi Rp100 Miliar

2 jam yang lalu
225 Brand Fashion, Kosmetik, dan Wewangian Lokal Tampil di The BFF Festival, Dimulai Hari Ini!
Entertainment

225 Brand Fashion, Kosmetik, dan Wewangian Lokal Tampil di The BFF Festival, Dimulai Hari Ini!

2 jam yang lalu
Penyebab Mpok Alpa Meninggal Dunia, 3 Tahun Mengidap Kanker
Entertainment

Penyebab Mpok Alpa Meninggal Dunia, 3 Tahun Mengidap Kanker

3 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Promo Terbaru Kuliner Spesial HUT Kemerdekaan RI Agustus 2025: Tom Sushi, JCO, hingga RamenYa

2

Ragam Promo Hiburan Spesial Kemerdekaan: Timezone, Cinepolis, hingga XXI

3

Kabar Duka, Komedian Mpok Alpa Meninggal Dunia

4

Warna Warni Kebaya di Sidang Tahunan MPR

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro