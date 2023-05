Sinopsis The Diplomat, Film yang Direkomendasikan Emil Dardak untuk Generasi Muda

Bisnis.com, SOLO - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Dardak menyebut The Diplomat sebagai contoh film yang menarik untuk ditonton.

Emil Dardak menjadi salah satu pembicara dalam acara "Bisnis Indonesia Goes to Campus" di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jumat (26/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Emil Dardak menjawab pertanyaan tentang ekonomi kreatif. Wagub Jawa Timur itu menyebut ekonomi kreatif punya kelebihan "value creation".

Emil mengambil contoh industri perfilman di mana orang-orang mau membayar proses pembuatan (creating value) film agar ekonomi berputar.

Dia mengajak generasi muda untuk memajukan industri perfilman Indonesia dengan menonton film-film lokal.

Meski begitu, lanjut Emil, tak masalah jika sesekali menonton film-film buatan luar negeri yang banyak tersedia di platform digital maupun di bioskop.

Emil mengatakan, dirinya juga gemar menonton drama Korea (drakor) yang mengandung unsur politik. Emil juga menyebut film Netflix "The Diplomat" yang meninggalkan kesan baginya.

"Ada juga tapi ini bukan film drakor, ini film Amerika. Judulnya 'The Diplomat', itu bagus untuk ditonton. Jadi saya merasa nonton film-film sana itu jadi tambah pintar karena mereka fokus menulis substance," ucap Emil Dardak dalam acara Bisnis Indonesia Goes to Campus di ITS, Surabaya, Jumat (26/5/2023).

Lalu bagaimana jalan cerita film "The Diplomat" yang disebut Emil Dardak bagus untuk ditonton itu? Berikut sinopsisnya:

