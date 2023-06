Hari Ketiga Java Jazz Festival 2023: Romantisnya Endah n Rhesa Bikin Penonton Melting

Bisnis.com, JAKARTA - Duo musisi indie Endah n Rhesa tampil di hari ketiga Java Jazz Festival 2023.

Pasangan suami istri Endah Widiastuti (vokal dan gitar) dan Rhesa Aditya (bass) itu menjadi pembuka dalam gelaran konser Minggu (04/6) pukul 16.00 WIB

Dengan piawai, Endah n Rhesa memulai dengan lagu "Silence Island"

Baca Juga Juicy Luicy Ajak Penonton Galau Massal di Hari Kedua Java Jazz Festival 2023

Tak jarang, suami istri itu memainkan sejumlah melodi rumit. Aksi tersebut kontan mendapat sambutan riuh rendah dari para penonton.

Selanjutnya, lagu "Wish you Were Here" yang menggambarkan hubungan jarak jauh pun tak luput dirinya mainkan.

Aksi sahut-sahutan antara gitar dan bass,-nya pun tampak memukai penonton dalam lagu "Menua Bersama"

Baca Juga Java Jazz Festival 2023 Jadi Peluang Perbankan Gaet Milenial Miliki Kartu Kredit

Di sela-sela penampilannya, Endah berujar bahwa dia ingin bisa menghabiskan waktu bersama sang suami, Rhesa.

"Ini lagu untuk kita yang sudah menemukan orang yang kita rasa tepat, semoga saya bisa menghabiskan sisa umur bersamanya [Rhesa]," ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan penonton.

Saling tatap menatap, aksi sang suami yang berlutut hingga permainan gitar yang dilakukan satu gitar berdua kian menambah aksi panggung yang romantis.

Rhesa Aditya muncul dari belakang dan memeluk Endah.



"Orang ketiga, keempat minggir dulu ya, ini aksi suami istri," godanya, sementara suaminya hanya tersenyum-senyum simpul.

Penonton pun sontak berteriak histeris lantaran bahagia melihat aksi romantis dari mereka.

Terlihat penonton bergoyang saat pasangan itu unjuk kepiawaian bermain gitar.

Meski tak ada nyanyian, namun instrumen yang ada tetap membuat penonton terhibur. Bahkan, di akhir iringan gitarnya, Endah menyelipkan "Java Jazz Festival we love you so much," ujarnya.

Sore itu, pasangan yang berasal dari Pamulang ini memakai cardigan dengan warna sage. Keduanya tampil dengan pakaian kasual dengan nuansa warna hijau dan kacamata bulat yang serasi.

Lagu berjudul I Don't Remember pun Endah nyanyikan.

Apalagi saat lagu "When You Live Someone" yang juga menjadi sajian penutup dinyanyikan bersama oleh para penonton.

Tampak sejumlah penonton menghayati band ini.

"Terimakasih, kami senang sekali diajak berpartisipasi di sini," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News