Postingan Sandiaga Uno soal Putri Ariani Dirujak Netizen, Ini Alasannya

Bisnis.com, SOLO - Sandiaga Uno kena sindiran netizen di media sosial Twitter, setelah memberikan kalimat selamat kepada Putri Ariani.

Seperti diketahui, penyanyi asal Indonesia bernama

Putri Ariani mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent dari Simon Cowell.

Saat audisi, Putri membawakan 2 lagu. Pertama, lagu ciptaannya sendiri. Kedua, lagu Sorry Seems to be the Hardest Word oleh Elton John.

Keberhasilannya ini pun akhirnya menjadi viral, hingga mendapat tanggapan dari sejumlah petinggi Indonesia, salah satunya Sandiaga Uno.

Melalui akun Twitternya, @sandiuno, pada Rabu (7/6/2023), Sandiaga mengaku bangga dengan keberhasilan Putri di America's Got Talent.

"Wow!! Terharu dan bangga, talenta muda Indonesia, Putri Ariani mendapatkan “golden buzzer” di ajang America’s Got Talent (AGT) 2023. Putri kelahiran Riau berusia 17 tahun ini membuat Indonesia bangga!" tulisnya.

Ia pun tak segan untuk memberikan dukungan terhadap Putri untuk mewujudkan cita-citanya.

"Jika kamu butuh support dalam mewujudkan mimpimu, kami di @kemenparekraf siap membantunya," lanjut Sandi.

Postingan itu kemudian mendapat banyak cibiran dari netizen, yang mengatakan Sandiaga Uno melakukan kesalahan.

Mereka menyindir Sandiaga yang menggunakan kata "semoga kamu melihat postingan ini". Pasalnya seperti diketahui, Putri merupakan penyanyi disabilitas.

Mereka pun menyindir Sandi untuk lebih menghargai Putri dengan memilih padunan kata yang lain.

Namun di sisi lain, netizen merujak Sandiaga yang dinilai hanya ingin panjat sosial atau pansos belaka. Mereka pun meminta Sandi fokus untuk mengatasi masalah di Indonesia.

"Jangan pulang putri, nanti kamu di sini cuma jadi bahan politik saja untuk mendongkrak suara. Tetaplah berkarir di international sana ya," tulis seorang netizen.

Ada juga netizen yang berkomentar bahwa Putri sudah menjadi juara sejak 2014 lalu. Sehingga selama ini dirasa penyanyi tersebut tak membutuhkan support dari Kemenparekraf saat viral saja.

"Pak, si putri udah jadi juara dari 2014. Sudah 9 tahun tidak ada support dari kemenparekraf tapi begitu namanya viral lagi di America kok baru muncul? Niat support apa numpang naik?"

"Pak, Putri tuh udah lama bgt. Dia juga pernah ikut Indonesia Got Talent 2014 dan menang. Tapi setelah itu tidak muncul di TV karena industri musik saat ini masih kurang inklusif. Siapa lagi? Arif LIDA 2018 memiliki kasus yang sama padahal juara 3 loh dia. Selama ruang seperti ini tidak inklusif, orang yg berbakat seperti Putri dan Arif tidak bisa berkembang untuk gapai mimpi mereka," tulis netizen lain.

Ia pun meminta Sandiaga Uno untuk fokus mengatasi masalah seperti ini, ketimbang hanya panjat sosial ketika ada sesuatu yang viral saja.

Diketahui, Putri Ariani lahir pada 31 Desember 2005. Dia dikenal sebagai penyanyi pop solo disabilitas netra wanita.

Putri juga aktif mengikuti kegiatan ajang pencarian bakat di Indonesia seperti Indonesia's Got Talent 2014 dan The Voice Kids Indonesia pada musim kedua.

