Bukan Cuma Putri Ariani, Ini Daftar Orang Indonesia yang Ikuti Pencarian Bakat di Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA - Baru-baru ini, masyarakat Indonesia dibuat bangga karena ada orang Indonesia, Putri Ariani, yang maju di sebuah acara pencarian bakat di luar negeri, America’s Got Talent.

Dia mendapatkan hasil yang memuaskan di acara tersebut.

Tapi, bukan hanya Putri Ariani orang Indonesia yang pernah tampil di ajang pencarian bakat di luar negeri.

Diketahui ada beberapa nama lainnya yang juga sempat viral.

Berikut beberapa orang Indonesia yang membanggakan Indonesia dengan mengikuti ajang pencarian bakat di luar negeri.

1. Putri Ariani

Putri Ariani adalah seorang musisi yang juga pernah tampil di Indonesia’s Got Talent dan The Voice Kids Indonesia. Di ajang pencarian bakat America’s Got Talent, Putri sukses menampilkan dua lagunya dengan Indah. Selain itu, dia juga mendapatkan Golden Buzzer dari salah satu juri, Simon Cowell. Video audisinya di AGT ditonton sebanyak 14 juta kali.

2. The Sacred Riana

Seseorang yang bertalenta lainnya, Riana, juga tampil di America’s Got Talent pada 2018. Sebelumnya, dia mulai mengikuti ajang pencarian bakat di Asia’s Got Talent pada 2017 dan menjadi pemenangnya. Dia juga pernah mengikuti Britain’s Got Talent, tetapi tersingkir di babak pertama. Penampilan sulapnya sukses membuat para penonton merinding hingga terpana.

3. Angela July

Angela July merupakan musisi yang memegang alat musik harpa. Hal ini jarang ditemukan pada musisi-musisi lain. Angela bersama harpanya pernah hadir dalam beberapa ajang pencarian bakat lokal maupun interlokal. Dia berhasil mencapai grand final di Asia’s Got Talent 2017.

4. Demian Aditya

Demian Aditya merupakan nama yang tidak asing di dunia persulapan. Ternyata, Demian pernah tampil di ajang pencarian bakat America’s Got Talent 2017. Dia menampilkan penampilan berisiko yang membuat para juri dan penonton tegang melihatnya.

5. Lyodra

Sebelum menjadi juara di Indonesian Idol, Lyodra pernah tampil di ajang pencarian bakat luar negeri, yakni Festival Sanremo Junior di Italia. Saat itu, Lyodra masih berumur 13 tahun. Dia pun memenangkan kompetisi untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun.

6. Claudia Emmanuela Santoso

Claudia Santoso pernah mewakili Indonesia di ajang pencarian bakat Jerman, yakni The Voice of Germany 2019. Perjalanannya di acara tersebut penuh tantangan. Namun, dia berhasil menjadi pemenangnya.

Masih banyak orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mengikuti ajang pencarian bakat di sana. Sebagai masyarakat Indonesia yang bangga dengan tanah air, kita harus mendukung mereka dalam mewujudkan mimpi serta mengharumkan nama bangsa.

