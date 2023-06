Viral Lagu Putri Ariani Dibeli Simon Cowell dengan Harga Fantastis, Berapa?

Bisnis.com, SOLO - Perjalanan karier Putri Ariani menjadi hal yang menarik bagi netizen. Penyanyi asal Indonesia yang mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent ini diklaim mendapatkan royalti dari lagu ciptaannya.

Bahkan lagu berjudul 'Loneliness' itu disebut telah dibeli oleh Simon Cowell dengan harga yang fantastis.

Hal ini diungkapkan oleh seorang netizen di TikTok dengan nama akun Sambal Awak. Dalam narasi video yang diunggahnya, tertulis lagu Loneliness dibeli dengan harga Rp7 triliun.

“Simon beli lagu putri seharga 7 triliun,” tulis akun tersebut.

Meskipun belum bisa dicek kebenarannya, namun Putri sempat menanggapi kabar ini. Saat jumpa pers di SMM Yogyakarta, Putri menjawab singkat dan mengaminkan lagunya akan dibeli oleh seseorang.

“Aminkan saja, amin amin,” ujarnya.

Sebelumnya, Putri bercerita bahwa lagu Loneliness yang memukau para penonton dan juri AGT adalah lagu pembuktian diri.

“Putri sempat merasa bersalah sama diri sendiri karena merasa down, karena orang underestimate. Putri nggak bisa bikin lagi sendiri. Tapi Putri ingin buktikan kepada mereka semua, it was wrong, dan Putri bisa,” kata Putri saat jumpa pers pada Minggu (11/6/2023) dikutip dari kanal Youtube Cerita Gunungkidul.

Loneliness memiliki artinya tentang menerima kesalahan diri sendiri. Lagu ini juga mengisahkan tentang sesuatu yang baik belum tentu terbaik bagi seseorang.

Putri Ariani adalah penyanyi asal Indonesia yang berusia 17 tahun yang mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent dari Simon Cowell.

Video Putri pun viral, hingga mendapatkan pujian dari netizen. Nyanyian merdunya itu pun berhasil meluluhkan hati penonton yang mendengarnya.

"Suara Putri sangat luar biasa. Dia juga gadis yang cerdas, karena bisa menciptakan lagu sendiri," ungkap Simon.

