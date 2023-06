Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi: Apa Takut Diajak Podcast ke Andara?

Bisnis.com, SOLO - Aldi Taher ciptakan lagu untuk Lionel Messi yang batal datang ke Indonesia dalam laga FIFA Match Day 2023.

Ia mengunggah lagu tersebut di akun Instagramnya, @alditaher.official, pada Rabu (14/6/2023).

"Why you dont come to Indonesia Mr Messy, Why? Please come to Indonesia, bro. We Love You," ucap Aldi Taher mengawali lagunya.

Ia pun mempertanyakan Messi mengapa ia membatalkan kedatangannya ke Tanah Air. Aldi pun menyindir alasan sang bintang dunia yang takut datang ke Indonesia.

Di keterangan videonya, Aldi mempertanyakan batalnya Messi ke Indonesia apakah karena takut diajak collab dengan artis-artis.

"WHY bang messi @leomessi WHY??? Kenapa ga jadi ke INDONESIA ??? Apa takut nanti diajak podcast ke Andara sama bro @raffinagita1717?? Come on bro.. We waiting for you...we love you man," tulis keterangan lagunya.

Baca Juga Heboh Lagu Ciptaan Aldi Taher buat Lionel Messi Muncul di Instagram FIFA

Tak disangka, lagu ciptaannya itu dilirik oleh akun FIFA untuk dijadikan backsound untuk video Messi yang gagal datang ke Indonesia dalam gelaran FIFA Match Day 2023.

Aldi Taher akhirnya menjadi trending topik hingga skala internasional di media sosial Twitter pada Rabu (14/6/2023).

Lagu untuk Messi itu juga direpost oleh jurnalis Fabrizio Romano di akun Twitternya pada Kamis (15/6).

Baca Juga PSSI Tetap Berharap Messi Ikut di Pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News