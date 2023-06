Parah! Antrean War Tiket Coldplay di Singapura Tembus 600 Ribu

Bisnis.com, SOLO - Sejumlah penggemar mulai melakukan pembelian tiket konser Coldplay di Singapura pada hari ini, Senin (19/6/2023).

Antusias penggemar untuk melihat Coldplay tampil di negara mereka sangatlah tinggi karena jadwal konser Coldplay ditambah menjadi empat hari yakni pada 23, 24, 26, dan 27 Januari 2024.

Tingginya minat penggemar untuk melihat Coldplay pun terlihat dari banyaknya antrean pembelian tiket pada hari ini.

Di laman pembelian tiket, antrean pembelian mencapai 600 ribu. Padahal war tiket baru dibuka beberapa menit setelah pukul 09.00 WIB.

"You are now in the Queue to purchase tickets to Coldplay: Music Of The Spheres World Tour - deliverd by DHL on 23-27 Jan 2024 at National Stadium due to high demand," tulis pengumuman di laman pembelian tiket.

Seperti diketahui, hari ini merupakan jadwal pembelian tiket konser kategori Artiste Presale. War ini dijadwalkan berlangsung pada 09.00-22.59 WIB.

Lamanya konser di Singapura yang mencapai 4 hari ini menjadi solusi penggemar dari Indonesia untuk ikut war.

Terlebih saat harga tiket konser di Singapura disebut-sebut lebih murah ketimbang yang dijual di Indonesia.

Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga berencana membuka paket wisata di Batam dan Bintan karena tambahan jadwal konser Coldplay di Singapura ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menyampaikan, rencana tersebut dilakukan untuk mengantisipasi wisatawan nusantara (wisnus) berbondong-bondong ke Singapura untuk menyaksikan aksi panggung Coldplay.

“Tentu kita harus mengambil langkah-langkah antisipasi agar tidak berbondong-bondong demikian. Apa mereka bisa perginya dari Batam, kita buatkan paket wisata di Batam jadi kita nggak total loss gitu semuanya berangkat ke Singapura,” kata Sandi dalam dalam konferensi pers mingguan, dikutip Selasa (13/6/2023).

Selain di Batam, Sandi juga berencana untuk membuat paket wisata di Bintan. Nantinya, para wisnus ini diperbolehkan untuk menginap di Batam dan Bintan.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, peluang tersebut harus dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah, utamanya di kawasan Kepulauan Riau sebagai gerbang nomor dua setelah Bali.

“Seandainya betul Singapura itu dapat 4 hari, ya kita ciptakan peluang-peluang di Batam dan Bintan sebagai bagian daripada penguatan Kepri sebagai gerbang nomor dua setelah Bali,” ujarnya.

