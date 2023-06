Petualangan Terbaru Indiana Jones, and the Dial of Destiny, Upaya Mengubah Sejarah

Bisnis.com, JAKARTA - Film terbaru Indiana Jones akan dirilis pada (30/6/23) di bioskop. Film ini merupakan film kelima dari serial Indiana Jones.

Film pertama merupakan Raiders of the Lost Ark (1981). Lalu ada Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), Indiana Jones and the Last Crusade (1989), dan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Dial of Destiny mungkin akan menjadi film terakhir dari serial Indiana Jones ini.

Bergenre aksi petualang, Dial of Destiny disutradarai oleh James Mangold dan ditulis oleh Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, dan David Koepp.

Susunan kru tersebut berbeda dengan film pertama hingga keempat yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan ditulis oleh George Lucas. Kedua orang tersebut tetap akan berkontribusi dalam film kelima ini sebagai produser eksekutif.

Rumah produksi yang menangani film kelima Indiana Jones adalah Walt Disney dan Lucasfilm. Jika ingin menonton film-film yang sebelumnya, Anda bisa menonton di platform Disney+ Hotstar dan Prime Video.

Tidak hanya itu, film-film Indiana Jones juga tersedia di kanal berbayar YouTube Movies. Kemungkinan film kelima ini juga akan tersedia di platform-platform tersebut beberapa waktu setelah rilis di bioskop.

Selain perubahan dalam kru produksi, ada juga perubahan dalam aktor-aktornya. Dilansir dari Independent, pada film kelima ini tidak akan ada putra arkeolog, Mutt, yang dibintangi oleh Shia LaBeouf pada film keempat.

Hal ini sudah dibocorkan sejak lama, tepatnya 2017, oleh penulis David Koepp. Padahal, Mutt dipercaya oleh beberapa penonton akan menggantikan Indiana sebagai petualang.

Sebagai gantinya, kru produksi menambahkan satu tokoh wanita bernama Helena yang merupakan putri baptis dari Indiana. Helena diperankan oleh aktris Inggris Phoebe Waller-Bridge. Helena akan turut berpetualang dan membantu Indiana.

“Saya ingin menangkap energi luar biasa antara Indiana dan karakter wanita yang pemberani,” ungkap James Mangold.

Aktor yang memerankan Indiana Jones masih tetap dipegang oleh Harrison Ford. Selain itu, aktor yang membintangi Indiana Jones and the Dial of Destiny meliputi Karen Allen, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, dan banyak lagi.

Perbesar

Dial of Destiny masuk ke dalam daftar ‘Most Anticipated Summer Movies’ dan menempati urutan keempat minggu ini di IMDb. Film kelima ini akan menceritakan tentang petualangan seorang arkeolog Indiana Jones. Dia akan mencari dan mengambil artefak legendaris yang dapat mengubah jalannya sejarah.

Dilansir dari MovieWeb, film kelima ini diawali dengan suasana akhir Perang Dunia II di Jerman pada 1944. Indiana Jones (Harrison Ford) bersama profesor Inggris Basil Shaw (Toby Jones) menyusup ke sebuah kastil untuk menghentikan Nazi menjarah karya seni. Hasil jarahan tersebut dikumpulkan untuk Hitler. Di sebuah lemari, ada artefak legendaris bernama Antikythera.

25 tahun kemudian, Amerika menikmati kejayaan pendaratan di bulan. Massa berkumpul di New York City untuk parade merayakan astronot Apollo 11. Indy tidak peduli dan mengajar di Hunter College. Di sana lah dia bertemu dengan anak baptisnya, Helena Shaw (Phoebe), sejak kematian Basil.

Basil terobsesi menemukan Antikythera, artefak yang terbelah dua. Basil, Helena, dan artefak itu ada hubungannya. Indy menemukan sebuah kejahatan yang familiar mengenai artefak tersebut. Dia bersama Helena pun memulai petualangan yang penuh aksi untuk memastikan artefak kuno dan kuat itu tidak jatuh ke tangan yang salah.

Bagaimana ya cerita lengkap dari film kelima Indiana Jones yang memiliki anggaran US$295 juta atau Rp4,4 miliar ini? Tonton Indiana Jones and the Dial of Destiny hanya pada 30 Juni 2023 di bioskop terdekat!

