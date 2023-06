Konser Taylor Swift di Singapura Jadi 6 Hari, Bagaimana Nasib Indonesia?

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Amerika Serikat Taylor Swift akan menggelar tur dunianya dengan tajuk The Eras Tour. Sayangnya, penyanyi berbakat ini tidak akan mampir ke Indonesia.

Di Asia Tenggara, Taylor Swift hanya akan menggelar konsernya di Singapura. Sebagian besar penggemar yang berasal dari negara-negara sekitar Singapura, termasuk Indonesia, berusaha untuk menonton konsernya di sana. Alhasil, promotor membuka penjualan tiket publik serempak untuk wilayah Asia Tenggara.

Konser yang akan diadakan di National Stadium, Singapura itu awalnya diselenggarakan pada 2 hingga 4 Maret 2024. Kemudian kabar baik disebarkan melalui situs resmi Taylor Swift bahwa konser di Singapura akan diperpanjang hingga 9 Maret 2023. Jadi, total konser yang akan digelar adalah 6 hari berturut-turut.

Selain melalui situs resmi, kabar perpanjangan jadwal konser ini juga diinformasikan melalui media sosial promotor resmi konser tersebut, AEG Presents Asia. Kolom komentar mereka langsung dipenuhi oleh para penggemar yang mengungkapkan kesenangannya.

“YEAYY THE BIGGER CHANCE! THERE IS A CHANCE,” tulis akun pengguna Instagram @melxxxx.

“NAMBAH HARI CUYYYY,” tulis akun @jaexxxx.

Hal ini kemungkinan terjadi karena antusiasme para penggemar dari seluruh Asia Tenggara yang ingin menonton di Singapura. Antusiasme ini bisa dilihat saat penjualan tiket beberapa hari lalu. Dilansir dari MS News, setelah dimulainya pendaftaran penjualan, situs Ticketmaster tampaknya macet karena banyaknya pengguna yang mengakses situs.

Jadwal penjualan tiket konser Taylor Swift untuk tanggal baru ini sama seperti sebelumnya, yakni 7 Juli 2023 pukul 12 PM waktu Singapura. Adapun tanggal khusus untuk pembelian dengan kartu member UOB pada 5 hingga 7 Juli 2023. Tiket tersebut dapat dibeli di Ticketmaster dan harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Promotor mengimbau untuk melakukan registrasi sebelum 28 Juni 2023.

Registrasi di Ticketmaster ini memiliki 3 tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Registrasi

Cukup isi formulir dengan data Anda dan hanya perlu mendaftar satu kali.

Tahap 2: Autentikasi

Ticketmaster mengotentikasi pendaftaran Anda. Lalu, calon pembeli dalam jumlah terbatas akan mendapatkan akses ke penjualan dan yang lainnya akan dimasukkan ke dalam daftar tunggu.

Tahap 3: Pembaruan Status

Anda akan menerima email dua hari sebelum penjualan yang memberi tahu Anda jika dipilih untuk penjualan atau dimasukkan dalam daftar tunggu. Jika dipilih, kemudian akan menerima tautan pembelian dan kode akses melalui email.

Jika tidak terpilih, Anda akan bergabung dalam daftar tunggu dan dapat menerima undangan untuk bergabung dalam obral jika ada tiket lebih lanjut yang tersedia. Harap diperhatikan, menerima tautan pembelian dan kode tidak menjamin mendapatkan tiket. Ketersediaan tiket terbatas dan tiket akan dijual berdasarkan siapa cepat dia dapat selama inventaris yang tersedia saat ini masih ada.

Pada konser Taylor Swift nanti, akan ada bintang tamu spesial selama 6 hari berturut-turut tersebut, yakni Sabrina Carpenter. Penampilan duet mereka berdua adalah salah satu yang dinanti-nanti penggemar.

