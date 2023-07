1.000 Atlet Binaraga Indonesia Ditarget Tampil di Kancah Internasional

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 1.000 atlet binaraga Indonesia ditargetkan bisa tampil di kancah internasional dengan menjaring lewat Evolene Indonesia Championship 2023.

Evolene Indonesia Championship (EIC) 2023 adalah kejuaran binaraga terbuka pertama bertaraf internasional di Indonesia hasil buah kolaborasi Evolene dan NPC IFBB Pro League.

Sebelumnya, atlet Evolene telah membawa pulang 10 medali emas dari Singapore dan turut bertanding di kejuaran Olympia.

Baca Juga Parah! Britney Spears Kena Tampar Bodyguard Atlet NBA karena Hal Ini

“Keprihatinan kami terhadap atlet fitnes dan bodybuilding indonesia yang punya banyak potensi namun tidak bisa menunjukkan prestasinya hingga kancah internasional, membuat kami akhirnya berdiskusi untuk membuat pertandingan IFBB Pro pertama di Indonesia” James Stokes, NPC IFBB Pro Promotor.

EIC 2023 akan menawarkan atlet memiliki jenjang karir langsung ke Olympia (kejuaran binaraga dunia).

Para pemenang EIC akan difasilitasi kontrak senilai Rp63 juta, dukungan fasilitas kompetisi di luar negeri, diangkat menjadi atlet Evolene yang sekaligus tergabung dalam federasi NPC IFBB Pro League.

Baca Juga 5 Atlet dengan Bayaran Tertinggi 2023, Cristiano Ronaldo Geser Lionel Messi

“Kami mengangkat tema National Underdog Heroes Your First Step to Becoming an Internasional. Dimana kami sangat mendukung atlet indonesia dapat mewujudkan mimpi go internasional dengan prestasinya,” ujar Christian Dicky Founder of Evolene Indonesia.

Para peserta yang merupakan atlet binaraga asal Indonesia maupun mancanegara mendapatkan penilaian langsung dari para NPC IFBB Pro League Judges. Kejuaran dibuka untuk siapa saja yang memiliki badan atletis dan memiliki semangat menjadi profesional atlet bodybuilding.

“Melihat perkembangan luar biasa pesat pada cabang olahraga ini, yang walaupun masih sangat awam di Indonesia, dimana baru 1,8% dari masyarakat kita yang menekuni fitnes,” imbuh Christian Dicky Founder of Evolene Indonesia.

Baca Juga Pemkab Cirebon Segera Bentuk BUMD untuk Pekerjakan Atlet Berprestasi Kurang Mampu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News