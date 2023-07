Ini Alasan Juri America's Got Talent (AGT) Terpesona Suara Cakra Khan

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia Cakra Khan berhasil mengguncang panggung America's Got Talent (AGT) dengan suaranya yang memikat.

Cakra Khan merupakan penyanyi Indonesia kedua yang tampil di America's Got Talent setelah Putri Ariani.

Video manggung Cakra Khan dalam acara America's Got Talent diunggah di kanal YouTube AGT pada Rabu (19/7/2023).

Mulanya Cakra Khan menyanyikan lagu Make It Rain dipopulerkan oleh Ed Sheeran. Belum selesai menyanyikan lagu tersebut, Simon Cowell menginterupsi Cakra Khan.

Memang sejak lagu Make It Rain mulai dinyanyikan, juri AGT berusia 63 tahun ini tampak gelisah.

Namun alasan Simon Cowell menghentikan penyanyi bernama lengkap Cakra Konta Paryaman ini bukan karena tak suka dengan suaranya.

Melainkan karena Cowell tak suka dengan lagu Make It Rain. Ia juga masih memberi kesempatan terhadap Cakra Khan untuk menyanyikan lagu lainnya.

“Apakah ada lagu lain yang bisa kamu bawakan?”

Tak berpikir panjang Cakra langsung memilih lagu No Woman No Cry milik Bob Marlay karena ayahnya dahulu sangat suka dengan lagu raja Reggae itu.

Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Cakra Khan, ia membawakan lagu No Woman No Cry dengan caranya sendiri.

Lagu No Woman No Cry dibawakan dengan karakternya yang khas hingga bikin juri AGT terpesona.

Buktinya Cakra Khan pun langsung mendapat empat yes dari para juri dengan menyanyikan lagu No Woman No Cry.

Setelah menyanyikan lagu tersebut, juri AGT tak henti-henti memuji suara Cakra Khan yang unik.

"Kamu sangat unik dan seksi," kata Heidi Klum.

"Sangat langka mendengar suara seperti ini," ungkap Simon Cowell.

Bukan hanya Klum dan Cowell, Sofia Vergara dan Howie Mandel sebagai juri AGT turut memuji suara penyanyi berusia 31 tahun ini.

