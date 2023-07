10 Film Terbaik yang Dibintangi Cillian Murphy, Si Pemeran Oppenheimer

Bisnis.com, JAKARTA – Cillian Murphy adalah aktor asal Irlandia yang dikenal dengan penampilannya yang menawan dan brilian dalam berbagai proyek film dan televisi.

Saat ini dia menjadi pemeran utama di Oppenheimer yang mengisahkan bapak bom atom dunia.

Murphy membintangi beberapa film yang mendapat pujian seperti Inception (2010), 28 Days Later (2002), dan A Quiet Place II (2021).

Selain itu, perannya sebagai pemimpin geng yang berbasis di London, Thomas Shelby, dalam serial TV Inggris, Peaky Blinders, telah membantunya mencapai ketenaran baru karena penampilannya yang fenomenal.

Melansir dari beberapa sumber, Minggu (23/7/2023), berikut 10 film terbaik yang dibintangi oleh Cillian Murphy.

1. The Dark Knight

Setahun setelah peristiwa Batman Begins (2005), Bruce Wayne (Bale) menjaga ketat Kota Gotham bersama dengan sekutu-sekutu kepercayaannya, Letnan Jim Gordon (Oldman) dan Jaksa Wilayah Harvey Dent (Eckhart).

Namun ketika seorang penjahat baru, yang dikenal dengan nama The Joker (Ledger), meneror kota, Bruce terpaksa mempertanyakan keyakinannya dan menapaki batas antara kepahlawanan dan tindakan main hakim sendiri.

Di film ini, Murphy membuat penampilan singkat saat dia mengulangi perannya sebagai Scarecrow.

2. Peaky Blinders (2013-2022)

Peaky Blinders adalah drama kriminal Inggris berlatar di Birmingham, Inggris, yang mengisahkan kesialan geng Peaky Blinders setelah Perang Dunia I. Dalam penampilan terbaik Cillian Murphy, ia berperan sebagai Thomas Shelby, pemimpin geng Birmingham yang kejam.

Pada Januari 2021, pencipta acara Steven Knight mengonfirmasi bahwa musim keenam akan menjadi musim terakhir dari serial ini. Namun, ini tidak akan menjadi akhir, melainkan akan diakhiri dengan sebuah film.

3. Dunkirk (2017)

Film epik Perang Dunia II yang mengerikan ini mengisahkan misi penyelamatan bersejarah 330.000 tentara sekutu dari pantai Dunkirk.

Cillian Murphy bertemu kembali dengan sutradara Christopher Nolan sekali lagi dalam film yang memukau ini. Meskipun hanya berperan sebagai "Prajurit yang menggigil," Murphy memberikan penampilan yang luar biasa dalam memerankan seorang prajurit dengan PTSD yang diselamatkan dari reruntuhan oleh warga sipil Inggris.

4. A Quiet Place Part II (2020)

A Quiet Place Part II menampilkan Cillian Murphy sebagai Emmett, seorang teman keluarga Abbott sebelum para monster menginvasi Bumi. Emmett, yang sedang berduka karena kehilangan keluarganya, berlindung di sebuah gudang yang ditinggalkan.

Mengikuti kejadian di film pertama, Evelyn (Emily Blunt) dan kedua anaknya menghadapi kengerian dunia luar saat mereka pindah dari rumah keluarga mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka bertemu dengan Emmett dan memohon bantuannya. Murphy hampir saja menghebohkan dunia maya saat para penggemar melihat sekilas penampilannya dalam trailer A Quiet Place Part II.

5. The Wind That Shakes The Barley (2006)

The Wind That Shakes the Barley adalah film perang yang berpusat pada Perang Kemerdekaan Irlandia (1919-1921) dan Perang Saudara Irlandia (1922-1923). Cillian Murphy berperan sebagai Damien O'Donovan, seorang mahasiswa kedokteran yang akan berangkat untuk bekerja di sebuah rumah sakit ternama di London.

Rencananya berubah ketika dia menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh Black and Tans. Dia malah bergabung dengan faksi IRA lokal bersama saudaranya, Teddy. Namun, setelah perjanjian damai dicapai dengan pasukan Inggris, kedua saudara ini terpecah pikirannya dan akhirnya bertempur satu sama lain.

The Wind That Shakes The Barley merupakan sebuah kesuksesan besar dan dianggap oleh beberapa orang sebagai penampilan terbaik Murphy.

6. Inception (2010)

Inception mempertemukan kembali Christopher Nolan dan Cillian Murphy dalam film fiksi ilmiah yang terjadi di dalam mimpi. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Dom Cobb, seorang pencuri yang memiliki kemampuan langka untuk menyusup ke dalam mimpi dan memata-matai pikiran bawah sadar mereka.

Cobb ditawari kesempatan untuk menghapus catatan kriminalnya, namun pertama-tama, ia harus menanamkan sebuah ide ke dalam alam bawah sadar Robert Fischer (Murphy). Cobb menerima misi tersebut, namun, seseorang telah mengantisipasi setiap gerakannya.

7. 28 Days Later (2002)

Dalam 28 Days Later, Cillian Murphy berperan sebagai Jim, seorang kurir sepeda yang terbangun dari koma di Inggris yang sunyi setelah "virus kemarahan" buatan manusia melanda negara tersebut. Jim menemukan orang-orang yang terinfeksi di sebuah gereja, yang juga merupakan tempat ia bertemu Selena, yang membawanya untuk mengingat kembali apa yang ia lewatkan saat ia koma.

Film 28 Days Later karya Danny Boyle merevitalisasi genre zombie dengan pandangan baru tentang orang yang terinfeksi. Murphy telah menyatakan bahwa ia akan kembali untuk seri ketiga dari waralaba 28 Days Later.

8. Batman Begins (2005)

Dalam film Batman Begins karya Christopher Nolan, kita melihat kisah asal usul yang menarik dari sang Ksatria Kegelapan.

Cillian Murphy berperan sebagai Dr. Jonathan Crane/The Scarecrow. Crane adalah seorang psikofarmakolog yang bekerja di Arkham Asylum, yang secara diam-diam menciptakan racun yang menimbulkan rasa takut, yang ia rencanakan untuk dilepaskan ke kota Gotham.

Murphy awalnya mengikuti audisi untuk peran Batman, namun akhirnya peran tersebut jatuh ke tangan Christian Bale.

9. Red Eye (2005)

Lisa Reisert (McAdams) sedang dalam penerbangan pulang ke rumah setelah neneknya meninggal dunia. Di sini ia bertemu dengan Jackson Rippner (Murphy) yang duduk di sebelahnya. Awalnya membuat Lisa terpesona dengan sikapnya yang ramah, namun identitas asli Jackson sebagai seorang pembunuh segera terungkap. Kini, Lisa harus menuruti rencananya untuk membunuh seorang diplomat demi menyelamatkan nyawa ayahnya (Cox).

10. Sunshine (2007)

Film yang disutradarai oleh Danny Boyle ini adalah film fiksi ilmiah futuristik yang bercerita tentang sekelompok astronot internasional yang sedang dalam misi menyelamatkan bintang yang sedang sekarat.

Berlatar belakang tahun 2057 ketika matahari sedang sekarat dan bumi kemudian membeku. Namun, dalam perjalanan menuju matahari, para astronot secara tak terduga keluar dari jalurnya.

Boyle menyebutkan bahwa ia terinspirasi oleh film-film fiksi ilmiah sebelumnya seperti 2001: A Space Odyssey, Solaris, dan Alien. Film yang diremehkan ini mendapat ulasan yang umumnya positif, namun tidak dianggap sebagai film yang sukses di box office.

