Fakta-fakta Unik Oppenheimer, Salah Satunya Tak Pernah Raih Nobel

Bisnis.com, JAKARTA - J. Robert Oppenheimer dikenal sebagai "bapak bom atom" karena perannya dalam menciptakan senjata nuklir pertama selama Perang Dunia II.

Fisikawan teoretis itu adalah direktur Laboratorium Los Alamos rahasia Proyek Manhattan, yang menciptakan bom yang menewaskan sekitar 100.000 hingga 200.000 orang di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945.

Lahir di New York City pada tahun 1904, Oppenheimer memperoleh gelar Ph.D. dalam fisika ketika dia baru berusia 23 tahun. Setelah itu, dia mengajar fisika di Institut Teknologi California dan Universitas California, Berkeley.

Baca Juga Apakah Mekanika Kuantum? Bidang yang Ditekuni Oppenheimer Buat Bom Atom

Pada tahun 1942, Jenderal Leslie Groves Jr. meminta Oppenheimer untuk memimpin Proyek Manhattan meskipun ada kekhawatiran tentang kurangnya pengalaman manajerial Oppenheimer dan Hadiah Nobel (sesuatu yang dimiliki oleh banyak kandidat lain).

Setelah perang, Oppenheimer bertugas di Komisi Energi Atom A.S., di mana dia menganjurkan pengawasan lebih lanjut terkait penggunaan senjata nuklir dan menentang pembangunan bom hidrogen.

Berikut adalah beberapa fakta yang mungkin tidak Anda ketahui tentang Oppenheimer

1. Mempelajari bahasa Sansekerta dan membaca kitab suci Hindu

Kutipan Oppenheimer yang paling terkenal berasal dari film dokumenter tahun 1965, The Decision to Drop the Bomb. Di dalamnya, Oppenheimer mengenang saat melihat uji coba bom nuklir pertama pada 16 Juli 1945:

Baca Juga 12 Film Karya Christopher Nolan, yang Terbaru Oppenheimer

“Kami tahu dunia tidak akan sama. Beberapa orang tertawa, beberapa orang menangis, kebanyakan orang diam. Saya ingat baris dari kitab suci Hindu Bhagavad Gita: Wisnu sedang mencoba membujuk Pangeran bahwa dia harus melakukan tugasnya, dan untuk membuatnya terkesan, mengambil bentuk multi-lengan dan berkata, 'Sekarang saya menjadi Kematian, penghancur dunia.' Saya kira kita semua berpikir begitu, dengan satu atau lain cara.

Oppenheimer memiliki minat pribadi pada bahasa Sansekerta, bahasa suci kitab suci Hindu. Dia belajar bahasa sambil mengajar di Berkeley, dan membaca Bhagavad Gita dalam bahasa Sansekerta. Ketika dia mengutip Bhagavad Gita pada tahun 1965, dia memberikan terjemahan teks bahasa Inggrisnya sendiri.

2. Masuk daftar hitam selama Red Scare tahun 1950-an dan kehilangan izin keamanannya

Pada tahun 1946, Amerika Serikat membentuk Komisi Energi Atom untuk mengawasi program senjata nuklir negara tersebut. Oppenheimer menggunakan posisinya di komisi ini untuk memperdebatkan kontrol yang lebih besar atas senjata nuklir dan menentang pengembangan bom hidrogen, yang diuji oleh Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada tahun 1952.

Baca Juga Oppenheimer dan Ironi Kisah Cinta Bapak Bom Nuklir Dunia

Pengusaha Lewis Strauss, yang menjadi ketua Komisi Energi Atom pada tahun 1953, tidak menyukai penentangan Oppenheimer terhadap bom hidrogen, dan mengadakan sidang keamanan untuk menyelidiki kesetiaan Oppenheimer. Ini adalah puncak Ketakutan Merah kedua, ketika Senator Joseph McCarthy mengadakan audiensi untuk mengungkap orang-orang yang diduga komunis di pemerintah federal.

Dengan bantuan FBI, yang secara ilegal menyadap telepon Oppenheimer, Komisi Energi Atom berpendapat selama persidangan bahwa hubungan Oppenheimer dengan komunis membuatnya menjadi ancaman keamanan. Pada tahun 1954, pemerintah mencabut izin keamanannya, menjadikannya salah satu dari banyak orang yang masuk daftar hitam pada era itu.

3. Seorang Anak Ajaib

Pada usia sembilan tahun, Oppenheimer fasih dalam filsafat, serta bahasa Yunani dan Latin. Pada usia 12 tahun, ia diundang untuk memberikan kuliah di Klub Mineralogi New York.

4. Pernah Mencoba Meracuni Profesornya

Saat belajar untuk gelar doktor dalam fisika di Laboratorium Cavendish di Cambridge, Inggris, Oppenheimer bertengkar dengan penasihatnya, seorang fisikawan percobaan bernama Patrick Maynard Stuart Blackett.

Oppenheimer dilaporkan memutuskan untuk membalas dendam dengan meletakkan apel yang diracuni bahan kimia di meja penasihatnya!

5. Poliglot Sejati

Oppenheimer dikenal berbicara enam bahasa - Yunani, Latin, Prancis, Jerman, Belanda (yang ia pelajari dalam enam minggu untuk memberikan kuliah di Belanda) serta bahasa Sanskerta!

6. Dukungan Untuk Ilmuwan Jerman

Oppenheimer diduga memberikan tiga persen dari gajinya kepada ilmuwan Jerman yang melarikan diri dari Nazi Jerman.

7. Tidak Pernah Memenangkan Hadiah Nobel

Meski menemukan bom atom, Oppenheimer gagal mengantongi Hadiah Nobel bergengsi karena terobosan teknologi militer tidak diakui oleh panitia.

Oppenheimer dinominasikan untuk Hadiah Nobel untuk fisika tiga kali, pada tahun 1945, 1951 dan 1967, tetapi selalu gagal meraihnya.

8. Orang pertama yang mengungkap keberadaan lubang hitam

Setelah diperkenalkan ke astrofisika oleh temannya Richard Tolman, Oppenheimer mulai menerbitkan makalah tentang objek kosmik berteori yang belum ditemukan. Makalah ini termasuk perhitungan sifat katai putih (bara api padat dari bintang mati) dan batas massa teoritis bintang neutron (sekam bintang meledak yang sangat padat).

Mungkin prediksi astrofisikanya yang paling menakjubkan datang pada tahun 1939, ketika Oppenheimer ikut menulis (dengan muridnya Hartland Snyder) "On Continued Gravitational Contraction." Makalah tersebut meramalkan bahwa, jauh di kedalaman ruang angkasa, seharusnya ada "bintang sekarat yang tarikan gravitasinya melebihi produksi energinya".

Artikel tersebut mendapat sedikit perhatian pada saat itu tetapi kemudian ditemukan kembali oleh fisikawan yang menyadari bahwa Oppenheimer telah meramalkan keberadaan lubang hitam.

9. Meninggal karena Kanker.

Oppenheimer mengerjakan bahan radioaktif selama bertahun-tahun tanpa insiden.

Namun, di kemudian hari, dia didiagnosis menderita kanker tenggorokan yang disebabkan karena perokok berat.

Ilmuwan itu menjalani operasi, radiasi, dan kemoterapi dengan sia-sia.

Oppenheimer meninggal dan dikremasi pada tahun 1967. Lebih dari 600 orang terkemuka menghadiri requiemnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News