Legendaris! Inilah 10 Alat Musik Termahal Sepanjang Masa, Ada yang Seharga Rp104 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Di kalangan penikmat dan pemain musik, instrumen adalah elemen penting yang mempengaruhi kualitas permainan musik.

Hal ini berlaku terutama dalam musik klasik yang sudah tercipta berabad-abad lalu.

Pengrajin instrumen yang membuat bermacam alat musik di zaman dahulu berhasil membuat instrumen yang bisa bertahan sampai sekarang. Semakin tua usia sebuah instrumen, maka semakin mahal harganya.

Usia dan kualitas alat musik ini juga tidak jarang mengandung nilai sejarah yang monumental di dunia musik. Salah satunya adalah dengan menjadi alat musik yang digunakan pemusik ternama.

Di antara alat musik legendaris tersebut, terdapat sejumlah instrumen yang memiliki nilai paling tinggi di antara yang lain.

1. Harpa Louis XV

Harpa ini terinspirasi dari gaya rococo di era Raja Louis XV. Harpa ini bahkan dijuluki Rolls Royce dari harpa. Suara yang dihasilkan harpa ini juga sangat jernih. Harganya US$189 ribu (Rp2,8 miliar).

2. Piano Casablanca ‘As Time Goes By’

Piano ini adalah piano termahal yang pernah dilelang dan laku seharga US$3,4 juta (Rp50,9 miliar). Piano ini berbahan kayu dengan 55 tuts.

Alat musik klasik ini terkenal karena digunakan pada film Casablanca, tepatnya pada adegan ketika Sam memainkan lagu As Time Goes By untuk Casablanca.

3. Biola Messiah Stradivarius

Biola ini dibuat oleh pengrajin asal Italia, Antonio Stradivari pada 1716. Stradivari memang terkenal dengan alat musik buatannya yang memiliki desain yang berkelas dan kualitas getaran yang tepat. Biola ini seharga US$20 juta (Rp300 miliar).

4. Selo Duport Stradivarius

Karya lainnya dari Stradivari yang berharga mahal adalah selo Duport. Selo ini dinamai dari nama pemilik pertamanya, Jean-Louis Duport. Selo juga pernah dipegang oleh Napoleon Bonaparte. Orang yang pernah memainkan selo ini mengakui kualitas nada yang murni dan halus. Selo Duport ini bernilai US$20 juta (Rp300 miliar).

5. Gitar Fender Stratocaster

Gitar ini menjadi terkenal dan berharga mahal karena ditandatangani oleh sejumlah musisi ternama, yakni Mick Jagger, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, David Gilmour, Pete Townshend, dan Jeff Beck. Dalam lelang pada 2005, gitar ini terjual seharga US$2,7 juta (Rp40 miliar).

6. Saxophone Charlie Parker Grafton Alto

Saxophone ini pernah dimainkan oleh Charlie Parker, seorang pemain saxophone ternama, pada 1953. Penampilan itu menjadi penampilan jazz paling besar yang pernah ada. Terbuat dari akrilik, instrumen ini laku seharga US$140 ribu (Rp209 juta) dalam lelang pada 1994. Harga ini menjadi harga termahal untuk sebuah saxophone.

7. Biola Macdonald Stradivarius

Biola ini adalah biola Stradivari lain yang berhasil dijaga sampai sekarang. Biola ini dihargai US$45 juta (Rp674 miliar). Kualitasnya yang bertahan berabad-abad membuat biola ini menjadi instrumen musik paling mahal dari segala jenis instrumen yang pernah ada.

8. Piano “Pictures at an Exhibition” Steinway & Sons

Ini adalah piano pertama yang dibuat produsen piano Steinway & Son. Pembuatan piano ini terinspirasi dari penampilan Mussorgsky saat membawakan Pictures at an Exhibition. Paul Wyse mendesain piano ini dengan gambar dari komposer Rusia tersebut. Piano ini dihargai US$2,5 juta (Rp37 miliar).

9. Biola Lady Blunt Antonio Stradivari

Biola ini dijual kepada Lady Anne Blunt, anak ahli matematika Inggris, Ada Lovelace pada akhir tahun 1800-an. Salah satu pemain biola yang pernah menggunakannya adalah Yehudi Menuhin pada 1971. Lady Blunt membeli biola ini dengan harga US$200 ribu (Rp2 miliar). Namun, pada lelang untuk gempa Tohoku pada 2011, biola itu laku seharga US$15,9 juta (Rp238 miliar).

10. Organ Lausanne Cathedral Pipe

Organ ini adalah salah satu alat musik yang paling mewah dan unik di seluruh dunia. Seluruh bagian organ ini dirancang oleh desainer yang menghabiskan waktu 10 tahun. Instrumen ini juga adalah organ pertama yang memiliki keempat gaya utama organ, yakni klasik, simfoni Prancis, barok, dan romantisme Jerman. Organ ini dihargai CH₣6 juta (Rp104 miliar).

