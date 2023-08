New Look, Bawa Klinik Kecantikan Korea Selatan ke Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan kecantikan di Indonesia terus meningkat seiring dengan semakin tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan akan kecantikan dan kesehatan kulit.

Berbagai klinik kecantikan dan skincare bermunculan. Perawatan di klinik kecantikan sampai dengan operasi estetika kini bahkan menjadi tren.

Korea Selatan menjadi salah satu pionir operasi estetika di dunia. Orang Indonesia sendiri banyak yang rela berkunjung ke Korea khusus untuk perawatan kulit.

Namun kini sudah ada kehadiran klinik kecantikan dan estetika New Look by Dr. Song Hyungmin, dokter asal Korea Selatan yang sudah memiliki hingga 3.000 pasien dari Indonesia.

Klinik New Look menjadi "cabang" dari klinik Dr. Song di Gangnam, Seoul, Korea Selatan yakni klinik Song for You, yang berfokus pada proses transformasi personal, berdasarkan nilai-nilai kecantikan individual menuju perubahan yang positif, agar lebih percaya diri.

Nama besar dibalik klinik New Look, Dr. Song Hyungmin, seorang ahli otolaryngologi atau dokter spesialis kondisi medis yang berkaitan dengan telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala dan leher, yang memiliki klinik di kawasan elit Gangnam di Seoul, dan menjadi tempat favorit banyak pasien dari Indonesia.

Dia memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang kecantikan dan bedah plastik sehingga membuatnya mampu mengembangkan berbagai teknik bedah dan estetika.

Dr. Song mengatakan, selama lebih dari 10 tahun belakangan ini, telah melakukan operasi bedah plastik, khususnya untuk pasien dari Indonesia. Setelah berinteraksi banyak dengan para pasien, dia menemukan minat mereka yang begitu besar untuk meningkatkan kecantikan.

"Saya telah memahami standar kecantikan di berbagai negara, saya memprioritaskan perhatian atas minat dan keinginan mereka yang tinggi," ujar Dr. Song.

Adapun, Dr. Song mengatakan tujuan utama pendirian klinik New Look di Jakarta adalah untuk mengatasi keterbatasan perawatan pasca-operasi dan akses terhadap produk perawatan kulit terpersonalisasi dan teknik operasi estetika untuk pasien-pasien dia Indonesia.

Dr. Song menyadari bahwa banyak pasien dari Indonesia tidak bisa menerima perawatan pasca-operasi yang memadai ketika kembali dari Seoul ke Jakarta. Lebih jauh lagi, karena jarak yang jauh semakin mempersulit para pasien mendapatkan manfaat dan prosedur kecantikan dan perawatan kulit khusus dari ketika di Korea.

"Maka, dibukanya klinik New Look di Jakarta ini akan memudahkan saya untuk menjembatani kesenjangan ini dan membawa manfaat teknologi dan keahlian Korea langsung untuk pasien di Indonesia," imbuhnya.

