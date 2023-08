Sinopsis Film The Equalizer 3, Baru Tayang Hari Ini di Bioskop

Bisnis.com, JAKARTA - Film The Equalizer 3 merupakan film thriller aksi Amerika yang dirilis pada hari ini di bioskop pada Rabu (30/8/23). Film ini adalah film ketiga dan terakhir dari trilogi The Equalizer.

The Equalizer adalah sebuah film aksi yang dirilis pada tahun 2014, diikuti oleh sekuelnya The Equalizer 2 yang dirilis pada tahun 2018, lalu The Equalizer 3 pada 2023. Ketiga film ini disutradarai oleh Antoine Fuqua dan ditulis oleh Richard Wenk, Michael Sloan, dan Richard Lindheim.

Fuqua pernah menyutradarai lebih dari 70 film lainnya. Film yang terkenal beberapa di antaranya adalah Southpaw dan Tears of the Sun. Dia pernah mendapatkan nominasi penghargaan lebih dari sepuluh nominasi. Tujuh di antaranya dia memenangkannya, seperti penghargaan Image Awards dalam nominasi Outstanding Directing in a Motion Picture.

Film ini dibintangi oleh Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ammar, dan Remo Girone. Washington, sebelum The Equalizer, sudah sering membintangi film-film aksi. Dilansir dari The Digital Fix, para penggemar Washington berkumpul untuk berdiskusi di internet mengenai peran yang mana yang paling diunggulkan. The Equalizer masuk ke daftar perdebatan mereka.

Sejak seri pertama keluar pada 2014, Washington telah membuktikan dirinya sebagai ahli dalam hal menyeran. Washington dalam perannya tersebut telah mengalahkan banyak penjahat dengan cara paling kreatif. Oleh karena itu, Robert McCall, karakter di The Equalizer, menjadi salah satu favorit banyak penggemar Washington.

Sementara itu, Dakota Fanning baru bermain peran di film The Equalizer, yakni di film ketiganya ini. Artinya, Fanning dan Washington akan reuni setelah bekerja sama di Man on Fire. Saat itu, Fanning masih menjadi aktor cilik. Warganet menantikannya dan berpendapat bahwa sangat menyenangkan melihat keduanya tampil bersama lagi di layar.

Film-film The Equalizer didasarkan pada serial televisi berjudul sama yang tayang antara tahun 1985 dengan 1989. Kedua film ini mengikuti kisah Robert McCall yang merupakan seorang mantan agen pemerintah yang pensiun, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari keinginannya untuk membantu orang lain yang terjebak dalam situasi berbahaya atau penuh kejahatan.

The Equalizer 3 menceritakan tentang McCall (Denzel Washington) sudah menyerahkan nyawanya sebagai pembunuh pemerintah. Dia telah berjuang untuk mendamaikan hal-hal mengerikan yang dia lakukan di masa lalu dan menemukan pelipur lara yang aneh dalam menegakkan keadilan atas nama kaum tertindas.

McCall pindah ke Italia Selatan untuk melarikan diri dari masa lalunya. Namun, dia menemukan bahwa teman-teman barunya berada di bawah kendali bos penjahat, Mafia Sisilia. Peristiwa berikut berubah menjadi mengerikan. Oleh karena itu, McCall melepaskan masa lalunya untuk melindungi teman-teman barunya dengan melawan para mafia.

Emma Collins (Dakota Fanning) adalah seorang agen FBI yang dihubungi McCall untuk memberi tahu tentang operasi narkoba besar yang terjadi di komunitas kecil Italia. Dia berhasil melacaknya di desa kecil dan mencari tahu siapa yang menghubunginya. Dia pun akhirnya bekerja bersama McCall.

Setelah itu, keduanya sering berkomunikasi saat Collins mencoba mengungkap bagaimana organisasi teroris dan penggerebekan narkoba yang menakjubkan saling berhubungan. Saat menjalankan misi, McCall dan Collins melewati banyak tantangan. Bahkan Collins hampir dibunuh dan dirawat di rumah sakit.

Apakah mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Akankah McCall menyelamatkan teman-temannya? Tonton The Equalizer 3 hanya di bioskop terdekat! (Salma Permata Dewi)

