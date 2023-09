Rekomendasi Film Seru Tayang September 2023, di Bioskop dan Netflix

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah menyaksikan berbagai film menarik di bulan Agustus lalu, saatnya menyaksikan deretan film luar negeri maupun Indonesia dengan berbagai genre di bulan September 2023.

Untuk itu, simak rekomendasi film yang wajib kamu tonton di bulan September 2023.

1. Sleep Call (7 September 2023)

Dilansir Parapuan (3/9/2023) film sleep call yang dibintangi oleh Laura Basuki merupakan garapan dari sutradara Fajar Nugros.

Fllm Sleep Call terinspirasi dari fenomena saat ini, di mana seseorang sibuk berkomunikasi lewat ponsel juga mengombinasikan fenomena lain yang terjadi di kalangan anak muda termasuk tren sleep call atau berbicara dengan pasangan menjelang tidur.

2. Hello Ghost (8 September 2023)

Film ini merupakan adaptasi dari film Korea Selatan dengan judul yang sama. Sementara untuk versi Indonesia, film Hello Ghost digarap langsung oleh sutradara Indra Gunawan. Film Hello Ghost merupakan film Indonesia yang mengusug genre horor yang dibalut dengan komedi. Komedian legendaris Indro Warkop juga menjadi bagian dari daftar pemain film Hello Ghost.

3. The Nun II (8 September 2023)

The Nun II merupakan cerita lanjutan dari The Nun (2008). Disutradarai oleh Michael Chaves, film ini akan membawa kamu dalam genre horor.

4. A Haunting in Venice (15 September 2023)

Film ini bercerita tentang situasi di Venesia pasca-Perang Dunia II, Poirot, yang sekarang sudah pensiun dan tinggal di pengasingannya sendiri dengan enggan menghadiri pemanggilan arwah. Namun ketika salah satu tamu dibunuh, mantan detektif tersebut harus mengungkap kembali pembunuhnya.

5. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul (21 September 2023)

Dengan nuansa misteri dan ketegangan, Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Film ini disutradarai oleh Awi Suryadi, yang sebelumnya berhasil menciptakan salah satu film horor terbaik Indonesia, KKN di Desa Penari (2022) dan Danur 3: Sunyaruri (2019).

6. Petualangan Sherina 2 (28 September 2023)

Pada film sebelumnya yang dirilis pada tahun 2000, Petualangan Sherina menceritakan tentang petualangan Sherina dan Sadam. Karakter Sherina ini diperankan oleh Sherina Munaf sementara sosok Sadam diperankan oleh Derby Romero. Masih sama seperti film pertamanya, Petualangan Sherina 2 juga akan dibintangi oleh Sherina dan Derby.

7. The Creator (29 September 2023

Film ini menceritakan tentang pertempuran yang epik antara manusia dan kecerdasan buatan (AI) di dunia yang hancur akibat peperangan tak terelakkan antara kedua kekuatan tersebut. Film ini disutradarai oleh Gareth Edwards. (Maria Elfika Simplisia)

