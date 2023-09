Bocoran Post Credit The Nun 2, Wajib Nonton untuk Tau Kisah Conjuring 4

Bisnis.com, SOLO - The Nun 2 sukses membuat jantung penonton berdebar selama film ditayangkan di bioskop.

Film horor yang masuk ke dalam Conjuring Universe ini kembali mengisahkan teror Valak.

The Nun 2 memiliki latar cerita yang terjadi 4 tahun setelah kejadian di Saint Cartha, Romania. Di mana saat itu Valak berhasil hinggap di tubuh Maurice alias Frenchie.

Baca Juga Sederet Promo Bioskop untuk Nonton The Nun 2, Ada Buy 1 Get 1 Tanpa Syarat

Diceritakan, Suster Irene pun harus kembali berhadapan dengan Valak yang menginginkan sesuatu dari dalam dirinya.

Post credit

Seperti film-film lainnya, The Nun 2 memiliki satu adegan post credit di akhir cerita. Bagi anda yang belum menonton filmnya, tulisan ini mungkin bisa menjadi spoiler.

Dalam adegan post credit The Nun 2, muncul dua sosok familiar dalam Conjuring Universe yakni Ed dan Lorraine Warren.

Baca Juga Ini Sinopsis The Nun 2 yang Baru Tayang di Bioskop

Keduanya mendapat telpon dari Father Gordon. Adegan ini disinyalir akan menjadi jalan pintas pertemuan Suster Irene (Taissa Farmiga) dan kedua paranormal, Ed (Patrick Wilson) dan Lorraine (Vera Farmiga).

Adegan post credit ini akan menjadi pembuka cerita dari film Conjuring 4 yang akan diberi judul "The Conjuring: Last Rites".

Bocoran sutradara

Melansir dari Movieweb, Sutradara Michael Chaves juga sempat memberikan bocoran mengenai kisah The Conjuring: Last Rites, yang berkaitan dengan The Nun 2.

Baca Juga Sebelum Nonton The Nun 2, Ini Urutan Film The Conjuring Universe dari Awal

Selama wawancara dengan SlashFilm, Chaves menyelidiki adegan pasca-kredit The Nun 2 dan hubungannya dengan film mendatang.

Meskipun ia tak mau mengonfirmasi apakah adegan post credit itu memang melanjutkan cerita Conjuring. Ia pun mengatakan bahwa cerita bisa saja berbeda.

Namun yang pasti, karakter Maurice adalah kunci dari semua cerita The Conjuring.

"Saya pikir mereka masih menulisnya. Mereka masih mengerjakannya. Dan dalam hal pengusiran setan Maurice, itu selalu menjadi pusat, penanda utama dalam timeline, dan Saya pikir itu tergantung interpretasinya,” jelas Chaves.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News