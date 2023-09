Bawa 10 Solusi Marketing Kreatif, Marketeers Hangout Hadir Kembali

Bisnis.com, Jakarta - Hampir setiap pemasar pernah mengalami kebuntuan ide atau menemui aneka persoalan seputar marketing. Dari kampanye pemasaran yang tampak garing dan monoton, tak mampu menemukan ide-ide baru untuk marketing, merasa buang- buang duit untuk aktivitas marketing yang mendatangkan penjualan, hingga terkesan tidak nyambung dengan kekinian, dan sebagainya.

Menjawab aneka persoalan marketing tersebut, Marketeers Hangout kembali digelar untuk ketiga kalinya. Ajang kumpul orang marketing, orang brand, PR, advertising agency, dan sebagainya ini akan digelar seharian di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta, pada 18 September 2023. Sesuai namanya, ini menjadi ruang hangout bagi orang-orang dari berbagai latar belakang profesi, bidang, maupun industri untuk saling bertukar ide-ide kreatif.

Setidaknya ada sepuluh solusi dan inspirasi pemasaran yang bisa didapatkan dari event ini. Pertama, bertemu dengan orang-orang kreatif. Biasanya, ide-ide kreatif akan ditemukan bila pemasar mau keluar dari zona nyaman kelompoknya dan bertemu dengan orang-orang lain yang berbeda bidang dan industri.

Kedua, kreativitas itu bukan jatuh dari langit, melainkan merupakan sains yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Andreas, Chief Creative Officer dentsu Creative Indonesia akan berbagi inspirasi dalam sesi Crafting Creativity.

Ketiga, belajar membangun brand story yang kuat dan berdampak dari Angga Dwimas Sasongko, Founder & CEO Visinema. Angga juga dikenal sebagai sutradra film-film kondang, seperti film Filosofi Kopi, Mencuri Raden Saleh, atau Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini.

Keempat, belajar menciptakan pengalaman pelanggan yang memukau dengan multisensory marketing dari Rudi Hidayat, Founder & CEO V2 Indonesia.

Kelima, kiat membangun merek yang ikonik dan dekat dengan kehidupan pelanggan bersama Rendy Alimudin, VP Digital Marketing BCA dalam sesi Building Iconic Brand. Keenam, belajar memahami dan masuk ke segmen Gen Z sebagai segmen potensial bersama Rahadian Fajar Arismunandar, Senior Director Notion Insight dalam sesi Connecting to Gen Z.

Ketujuh, media sosial sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sayangnya, masih banyak merek yang belum sepenuhnya memanfaatkannya secara optimal. Rangga Gandina, Industry Manager Google Indonesia, akan membahasnya dalam sesi Unleash the Power of Social Media. Kedelapan, cara menjalankan microinfluencer marketing yang berdampak dalam sesi Creating Big Impact with Small Follower bersama Muhammad Jupaka, Chief Operating Officer NAMA Beauty.

Kesembilan, marketing itu tidak selamanya dibawakan secara serius. Perlu cara kreatif untuk mengemas pesan pemasaran secara jenaka dan menghibur. Sesi ini akan dibawan oleh Virginia Francisca, VP Marketing & Creative Noice dan Adriano Qalbi, Standup Comedian &

Podcaster Noice. Kesepuluh, menemukan peluang-peluang baru dalam kolaborasi dalam sesi Let’s Collaborate yang akan dibawakan oleh Chandra Samhari, Marketing & Promotion Head Musica Studios.

Berbeda dengan event-event lainnya, Marketeers Hangout akan tampil dengan lebih kreatif dengan aksi teatrikal berupa pantomim dari komunitas Rujak dan akan ditutup dengan penampilan dari tujuh artis dari Musica Studios. Mereka antara lain Maizura, Christie, Putri Alessa, Difki Khalif, Opie Batfeny, Zara Leola, dan Pasha Chrisye.

