Gandeng Clare Waight Keller 30 Koleksi Uniqlo C Diluncurkan

Bisnis.com, JAKARTA - Brand fashion asal Jepang, UNIQLO merilis koleksi UNIQLO: C hasil kolaborasi perdananya dengan desainer ternama asal Inggris, Clare Waight Keller.

Koleksi bertema “Sophistication for Everyday” ini, UNIQLO dan Waight Keller menghadirkan desain pakaian ready to wear yang fungsional dengan potongan timeless yang menciptakan kesan chic dan elegan saat dipakai.

Seluruh koleksi lengkapnya bisa dinikmati pecinta LifeWear mulai hari ini, 15 September 2023.

“UNIQLO : C, adalah kolaborasi dengan salah satu desainer ternama yang sudah malang melintang di beberapa brand mewah terkenal di industri fesyen dunia, Clare Waight Keller. UNIQLO : C akan menjadi salah satu kolaborasi yang spesial untuk para pelanggan setia UNIQLO dengan membawa sentuhan Sophistication for Everyday melalui deretan koleksi pakaian wanita esensial yang dilengkapi sentuhan desain elegan khas Clare,” ujar Lisqia Lalantika, Marketing Manager UNIQLO Indonesia.

Untuk koleksi pertamanya bersama UNIQLO, Clare Waight Keller membawa keanggunan yang berkelas ke dalam produk sehari-hari LifeWear yang berkualitas tinggi dengan menangkap energi dan keanggunan wanita modern yang senantiasa bergerak.

Koleksinya pun mudah dipadu padan dengan koleksi LifeWear lainnya karena mempunyai pilihan warna yang soft dan cocok dipakai di semua occasion untuk mendukung penampilan di semua aktivitas.

Koleksi UNIQLO : C menggabungkan teknik terkini dengan desain elegan yang dikembangkan berdasarkan pengalaman ekstensif Clare Waight Keller, sehingga memberikan kenyamanan dan fungsionalitas yang dapat mendukung dan melengkapi kehidupan semua orang, sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari khususnya bagi masyarakat Indonesia yang aktif dan dinamis di berbagai cuaca.

Nama UNIQLO : C sendiri dipilih untuk mewakili berbagai elemen dalam koleksi ini yang terinspirasi dari huruf C: Curiosity (keingintahuan), Conversation (percakapan), City (kota), Clarity (kejelasan), Connection (koneksi), dan Creativity (kreativitas), dan juga nama sang desainer, Clare.

Desain huruf "C" dalam bentuk bulatan oval diciptakan untuk mencerminkan perpaduan antara nuansa kelembutan dan kesederhanaan dalam koleksi ini. Logo ini juga mengekspresikan ketangguhan dan kehangatan dari kepribadian Clare Waight Keller. Penggunaan tanda titik dua [ : ] yang menghubungkan UNIQLO dengan Waight Keller merepresentasikan dua kubus pada logo UNIQLO untuk menguatkan keterkaitan dengan Clare.

Total 30 produk telah disiapkan yang bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 399,000, yang terdiri dari Outwear, Blouse dan Knitwear, Dress, bawasah, serta aksesoris dan sepatu.

