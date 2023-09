Persiapan Putri Ariani Jelang Grand Final American Got Talent

Bisnis.com, JAKARTA - American Got Talent Season 18 kini telah memasuki babak grand final. Salah satu kontestan asal Indonesia, Putri Ariani lolos dan akan tampil di Grand Final.

Penampilan Putri Ariani di AGT dapat disaksikan pada Selasa (26/09/2023) waktu Amerika Serikat. Sementara untuk waktu Indonesia, penampilan Putri Ariani di American Got Talent dapat disaksikan Rabu (27/09/2023).

Putri Ariani adalah penyanyi asal Indonesia yang mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell saat membawakan lagunya yang berjudul 'Loneliness' pada babak audisi.

Dalam babak semifinal minggu lalu Rabu (06/09/2023), Putri Ariani kembali lolos ke babak grand final bersama 10 kontestan lainya.

Untuk menjadi juara, Putri Ariani harus mengalahkan 10 kontestan lain yaitu 82nd Airborne Chorus, Avantgardey, Ahren Belisle, Chibi Unity, Lavander Darcangelo, Anna Deguzman, Murmuration, Mzansi Youth Choir, The Ramadhani Brothers, dan Adrian Stoica & Hurricane.

Sebagai informasi, lagu yang dibawakan oleh Putri Ariani minggu lalu merupakan lagu dari band asal Irlandia U2 berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For. Band tersebut biasanya jarang mengizinkan lagunya dinyanyikan oleh orang lain.

Namun, karena kepiawaian Putri dalam bernyanyi berhasil memukau sang vokalis Paul David Hewson atau nama panggung Bono Vox. Tidak hanya itu, Putri berhasil membuat terpukau para juri American Got Talent sejak babak audisi.

Perlu diketahui, untuk memenangkan American Got Talent season 18 Putri tidak hanya harus tampil memukau tapi juga harus mendapatkan vote yang cukup banyak.

Melalui media sosialnya Putri Ariani meminta dukungan dan Vote dari seluruh penggemarnya.

“Mohon Doa, Dukungan dan Vote nya Untuk Putri,” tulis Putri di Instagram.

Mengutip usatoday.com pada Selasa (26/09/2023), untuk melakukan vote Penggemar dapat mengunduh aplikasi "AGT" di perangkat seluler mereka atau mengunjungi NBC.com/AGTVote . (Ernestina Jesica Toji)

