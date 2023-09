Fakta Petualangan Sherina 2, Ternyata Awalnya Untuk Film Animasi

Bisnis.com, JAKARTA - Petualangan Sherina 2 saat ini menjadi film bioskop yang sedang banyak disukai oleh banyak orang. Film yang merupakan sekuel dari Petualangan Sherina 1 ini ternyata awalnya direncanakan untuk film animasi anak-anak.

"Sekitar tahun 2017 atau 2018 kami [Sherina, Riri Riza, dan Maria Lesmana] sedang ngobrol tentang musik yang dibuat Sherina. Disaat yang sama, saya menceritakan kepada Sherina kalau saat ini Kami [Riri Riza dan Mira Lesmana] sedang berencana untuk membuat sekuel Petualangan Sherina Animasi untuk anak-anak," kata Mira Lesmana produser Petualangan Sherina 2 dalam acara IdeaFest 2023 'Lead The Leap' topik pembicaraan Petualangan Sherina: A Bold Expedition to New Musical Horizons, pada Jumat (29/09/2023).

Maria juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Ia mengajak Sherina untuk menjadi musik director karena Sherina memiliki potensi dan lebih mengenal karakter Sherina dalam film Petualangan Sherina. Setelah beberapa hari dari pertemuan tersebut, Sherina menyampaikan untuk membuat sekuel dari Petualangan Sherina 2.

"Saya langsung mengiyakan ide dari Sherina tersebut namun dengan satu syarat, Sherina harus menjadi music director dalam film Petualangan Sherina 2," aku Maria.

Sebagai informasi, film Petualangan Sherina 2 saat ini telah ditonton sebanyak lebih dari 250.000 penonton sejak perilisannya kemarin.

Simak beberapa fakta film Petualangan Sherina 2 yang telah dirangkum sebagai berikut:

1. Menonton Kembali Petualangan Sherina 1

Riri Riza sutradara film Petualangan Sherina dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa proses pertama dalam pembuatan sekuel Petualangan Sherina adalah menonton ulang film Petualangan Sherina 1.

"Ada satu momen dimana kita sewa satu bioskop untuk mengajak teman-teman yang kita putuskan untuk terlibat dalam film Petualangan Sherina 2 menonton kembali Petualangan Sherina 1," ucap Riri.



2. Sherina Drop Selama Proses Pembuatan Lagu

Sherina yang juga hadir dalam acara IdeaFest 2023 'Lead The Leap' topik pembicaraan Petualangan Sherina: A Bold Expedition to New Musical Horizons menceritakan jika selama proses pembuatan lagu Ia harus masuk rumah sakit karena kecapean.



3. Adegan Naik Perahu Klotok Sempat Tabrak Batang Pohon

Perahu klotok adalah kapal kecil yang terbuat dari kayu dan digerakan oleh mesin diesel. Sherina mengaku, dalam adegan naik perahu klotok Ia sempat ketakutan karena Derby Romero lawan mainnya belum punya pengalaman mengendarai perahu klotok.

Derby Romero harus belajar dalam beberapa hari, dan ketika scene tersebut dimulai perahu klotok yang mereka naiki menabrak batang pohon.

4. Lagu Hadia Istimewa Sherina Tulis Untuk Isyana Sarasvati

Sebelum menulis lagu Hadia Istimewa, Sherina bersama Riri Riza dan Maria Lesmana sempat melakukan casting suara untuk karakter Rati.

Dan ketika mengetahui karakter dari Rati, Sherina mulai menulis lagu tersebut dan tanpa sadar Ia menulis lagu itu dengan membayangkan Isyana Sarasvati. Sherina membayangkan Isyana karena dia yakin karakter vocal dan akting Isyana sangat cocok untuk karakter Rati.

5. Tunda Syuting Scene Terakhir Selama 1 Bulan

Pada scene terakhir dalam Petualangan Sherina 2, syuting harus ditunda selama 1 bulan.

Maria menceritakan jika scene terakhir tersebut harus ditunda karena keadaan cuaca. Mereka harus menunda syuting scene terakhir selama satu bulan karena hujan terus turun dan cuaca memburuk. (Ernestina Jesica Toji)

