Mengenal Penanganan Serangan Jantung dengan Primary PCI

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan jantung terjadi ketika sesuatu menghalangi aliran darah ke jantung sehingga tidak bisa mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.

Penyakit serangan jantung yang seringkali datang secara mendadak akibat adanya gangguan aliran darah di arteri koroner membuat penanganan sesegera mungkin oleh tim medis semakin mendesak.

Hal tersebut membuat Heartology Cardiovascular Hospital turut mengenalkan tindakan Primary Percutaneous Coronary Intervention (Primary PCI) yang dapat dilakukan dalam waktu hanya 90 menit demi menyelamatkan pasien melalui cara pembukaan kembali arteri koroner. Lewat fasilitas diagnostik dan ruang kateterisasi yang lengkap, cepat hingga akurat, hal ini akan sangat mempengaruhi harapan hidup pasien.

Bisnis.com mendapat kesempatan langsung berdiskusi mengenai penanganan serangan jantung dengan tindakan primary PCI.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Hospital Jajang Sinardja sebagai pembicara menjelaskan kepada tim mengenai serangan jantung secara umum, tindakan primary PCI, proses segera yang harus dilakukan serta kendala yang ditemui dalam penanganan pasien serangan jantung.

Primary PCI yang lebih sederhana diartikan sebagai prosedur medis untuk memulihkan aliran darah ke jantung dengan cara mengatasi sumbatan atau penyempitan pada arteri koroner. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan tindakan pemasangan ring. Pemasangan ring pada pembuluh koroner jantung dilakukan pada pasien serangan jantung tanpa pemberian obat terlebih dahulu.

Penyakit berbahaya ini pada umumnya datang mendadak dan membawa risiko kematian. Gejala yang ditemukan pada pasien jantung biasanya sakit di dada yang menjalar kebagian atas tubuh, keringatan dingin hingga pingsan.

Perlu diketahui gejala yang membedakan serangan jantung dengan pingsan biasa adalah pada pernafasan. Nafas pasien dengan serangan jantung akan terhenti disaat pingsan.

Sementara itu, faktor pemicu serangan jantung adalah faktor usia, riwayat penyakit jantung dalam keluarga, stres dan pola hidup yang buruk seperti kurangnya berolahraga, merokok, dan berbagai aktivitas yang buruk bagi kesehatan juga dapat memicu seseorang terserang penyakit jantung.

Tindakan yang dilakukan jika menemukan pasien dengan gejala tersebut adalah membawa pasien ke rumah sakit yang mampu melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Cepat artinya Door to balloon time 90 minutes, menurunkan angka kematian, meningkatkan kualitas hidup, time is heart muscle – heart muscle is life dan tepat artinya angka keberhasilan lebih tinggi.

Namun, kendala umum yang sering ditemukan tenaga medis dalam tindakan primary PCI adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat dan masih kurangnya Heart Attack Centre di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa tindakan primary PCI merupakan tindakan tepat yang harus segara dilakukan kepada pasien dengan serangan jantung.

